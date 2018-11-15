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الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين في "قضية خاشقجي"

أكدت أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة التي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تثمين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين.

وأكدت أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن ما توصلت إليه النيابة العامة من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي جمال خاشقجي يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وجدد البيان موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد أيضاً على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

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الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين في "قضية خاشقجي"
سبق

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة التي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تثمين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين.

وأكدت أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن ما توصلت إليه النيابة العامة من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي جمال خاشقجي يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وجدد البيان موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد أيضاً على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:39 PM

الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين في "قضية خاشقجي"

أكدت أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة التي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تثمين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين.

وأكدت أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن ما توصلت إليه النيابة العامة من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي جمال خاشقجي يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وجدد البيان موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد أيضاً على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

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