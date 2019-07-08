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"الاتحاد السعودي" يتوج الفائزين في "بطولة جدة" للرياضات اللاسلكية

نظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس، بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية "فئة دريفت"، في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وحقق الكويتي صادق التميمي المركز الأول في منافسات بطولة السيارات "دريفت دفع خلفي", وحل ثانياً ماجد الصيعري، وفي المركز الثالث جاء منيب دري.

فيما حقق المركز الأول في فئة "دريفت- الدفع الرباعي" سلطان الشملان، وحل ثانياً عبدالله العباجي، وثالثاً محمد ميمني.

ونال محمد عبدالعزيز المركز الأول في بطولة الطائرات "فئة أندور"، وحل ثانياً أصيل الجفري، وفي المركز الثالث محمد الجفري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد السعودي" يتوج الفائزين في "بطولة جدة" للرياضات اللاسلكية
سبق

نظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس، بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية "فئة دريفت"، في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وحقق الكويتي صادق التميمي المركز الأول في منافسات بطولة السيارات "دريفت دفع خلفي", وحل ثانياً ماجد الصيعري، وفي المركز الثالث جاء منيب دري.

فيما حقق المركز الأول في فئة "دريفت- الدفع الرباعي" سلطان الشملان، وحل ثانياً عبدالله العباجي، وثالثاً محمد ميمني.

ونال محمد عبدالعزيز المركز الأول في بطولة الطائرات "فئة أندور"، وحل ثانياً أصيل الجفري، وفي المركز الثالث محمد الجفري.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:46 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
11:31 PM

"الاتحاد السعودي" يتوج الفائزين في "بطولة جدة" للرياضات اللاسلكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس، بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية "فئة دريفت"، في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وحقق الكويتي صادق التميمي المركز الأول في منافسات بطولة السيارات "دريفت دفع خلفي", وحل ثانياً ماجد الصيعري، وفي المركز الثالث جاء منيب دري.

فيما حقق المركز الأول في فئة "دريفت- الدفع الرباعي" سلطان الشملان، وحل ثانياً عبدالله العباجي، وثالثاً محمد ميمني.

ونال محمد عبدالعزيز المركز الأول في بطولة الطائرات "فئة أندور"، وحل ثانياً أصيل الجفري، وفي المركز الثالث محمد الجفري.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

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