70 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في كندا ترتفع إلى 7.773

إجمالي الإصابات بلغ 95.057

ارتفع العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا بنسبة 0.9 في المئة، اليوم (الأحد)؛ إلى 7773 حالة من 7703 أمس؛ وهو ما يعد دليلًا آخر على أن الأسوأ فيما يتعلق بالجائحة قد انقضى.





أوضحت وكالة الصحة العامة في بيان نقلته "رويترز"، أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 95057 من 94335 حالة إصابة.

وبدأت جميع مقاطعات كندا العشر، إعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات.