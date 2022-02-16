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مشاركة واسعة بالملتقى الثالث لأفضل ممارسات صناعة البرامج المجتمعية

450 من خبراء وممارسين ومهتمّين في المجال

شهد الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اليوم؛ مشاركة واسعة النطاق بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي.

وضمّ الملتقى (450) مشاركًا ومشاركة من خبراء وممارسين ومهتمين في مجال صناعة البرامج المجتمعية، ويأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تنظمها الجمعية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير 2020م.

ويهدف الملتقى، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر، إلى عرض أفضل الممارسات والبرامج المجتمعية لتمكين الشباب، ومناقشة أفضل الطرق المنهجية والعلمية في صناعة برامج احترافية تساهم في تمكين الشباب وتحقيق رؤية المملكة لـ2030 في إعداد جيل واعد قادر على العطاء والتميز وتحقيق طموحاته وتطلعات وطنه.

وتضمن برنامج الملتقى أوراق عمل تناولت المنهجيات والنظريات العلمية والرؤية الاستراتيجية لتصميم البرامج الشبابية، كما عرض مجموعة من التجارب والمبادرات والممارسات الرائدة في مجال صناعة البرامج الشبابية، بالإضافة إلى ورش عمل ناقشت كيفية صناعة برامج مجتمعية بمنهجيات علمية حديثة لتمكين الشباب في المملكة.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية "بناء" عبد الله بن راشد الخالدي، أن أبناءنا هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وذلك يتطلّب إيجاد مبادرات تنموية لتمكينهم واستثمار إمكانياتهم وطاقاتهم؛ من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لنجاحهم وتميزهم في المستقبل، وتنمية روح المبادرة والقيادة لديهم؛ ولذلك حرصنا على تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع العديد من الخبراء والممارسين في هذا المجال؛ لعرض ومناقشة أفضل الطرق والمنهجيات والتجارب المحلية والعالمية في تمكين الشباب بما يحقق تطلعاتهم ويواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التوعية بثقافة التمكين وأهميتها، وأثرها في تحويل المستفيدين من الرعاية إلى العطاء، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع غير الربحي في تصميم وإدارة برامج التمكين.

وأشار إلى أن هذا الملتقى سيكون خطوة مهمة على طريق نشر ثقافة التمكين وتطوير برامج مجتمعية نوعية، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المانحة لبناء مؤسسات قطاع غير ربحي قوية، وتوفير الأسس والقواعد التي ترتقي بأدائها وتزيد كفاءتها وفاعليتها وجودتها، وتساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والتأثير الاجتماعي القوي، وتعظيم أثرها الإيجابي ودورها التنموي، ووصول رسالتها وخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاركة واسعة بالملتقى الثالث لأفضل ممارسات صناعة البرامج المجتمعية
سبق

شهد الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اليوم؛ مشاركة واسعة النطاق بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي.

وضمّ الملتقى (450) مشاركًا ومشاركة من خبراء وممارسين ومهتمين في مجال صناعة البرامج المجتمعية، ويأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تنظمها الجمعية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير 2020م.

ويهدف الملتقى، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر، إلى عرض أفضل الممارسات والبرامج المجتمعية لتمكين الشباب، ومناقشة أفضل الطرق المنهجية والعلمية في صناعة برامج احترافية تساهم في تمكين الشباب وتحقيق رؤية المملكة لـ2030 في إعداد جيل واعد قادر على العطاء والتميز وتحقيق طموحاته وتطلعات وطنه.

وتضمن برنامج الملتقى أوراق عمل تناولت المنهجيات والنظريات العلمية والرؤية الاستراتيجية لتصميم البرامج الشبابية، كما عرض مجموعة من التجارب والمبادرات والممارسات الرائدة في مجال صناعة البرامج الشبابية، بالإضافة إلى ورش عمل ناقشت كيفية صناعة برامج مجتمعية بمنهجيات علمية حديثة لتمكين الشباب في المملكة.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية "بناء" عبد الله بن راشد الخالدي، أن أبناءنا هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وذلك يتطلّب إيجاد مبادرات تنموية لتمكينهم واستثمار إمكانياتهم وطاقاتهم؛ من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لنجاحهم وتميزهم في المستقبل، وتنمية روح المبادرة والقيادة لديهم؛ ولذلك حرصنا على تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع العديد من الخبراء والممارسين في هذا المجال؛ لعرض ومناقشة أفضل الطرق والمنهجيات والتجارب المحلية والعالمية في تمكين الشباب بما يحقق تطلعاتهم ويواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التوعية بثقافة التمكين وأهميتها، وأثرها في تحويل المستفيدين من الرعاية إلى العطاء، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع غير الربحي في تصميم وإدارة برامج التمكين.

وأشار إلى أن هذا الملتقى سيكون خطوة مهمة على طريق نشر ثقافة التمكين وتطوير برامج مجتمعية نوعية، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المانحة لبناء مؤسسات قطاع غير ربحي قوية، وتوفير الأسس والقواعد التي ترتقي بأدائها وتزيد كفاءتها وفاعليتها وجودتها، وتساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والتأثير الاجتماعي القوي، وتعظيم أثرها الإيجابي ودورها التنموي، ووصول رسالتها وخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
05:19 PM

مشاركة واسعة بالملتقى الثالث لأفضل ممارسات صناعة البرامج المجتمعية

450 من خبراء وممارسين ومهتمّين في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شهد الملتقى الثالث لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، الذي نظّمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اليوم؛ مشاركة واسعة النطاق بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي.

وضمّ الملتقى (450) مشاركًا ومشاركة من خبراء وممارسين ومهتمين في مجال صناعة البرامج المجتمعية، ويأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، التي تنظمها الجمعية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير 2020م.

ويهدف الملتقى، الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر، إلى عرض أفضل الممارسات والبرامج المجتمعية لتمكين الشباب، ومناقشة أفضل الطرق المنهجية والعلمية في صناعة برامج احترافية تساهم في تمكين الشباب وتحقيق رؤية المملكة لـ2030 في إعداد جيل واعد قادر على العطاء والتميز وتحقيق طموحاته وتطلعات وطنه.

وتضمن برنامج الملتقى أوراق عمل تناولت المنهجيات والنظريات العلمية والرؤية الاستراتيجية لتصميم البرامج الشبابية، كما عرض مجموعة من التجارب والمبادرات والممارسات الرائدة في مجال صناعة البرامج الشبابية، بالإضافة إلى ورش عمل ناقشت كيفية صناعة برامج مجتمعية بمنهجيات علمية حديثة لتمكين الشباب في المملكة.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية "بناء" عبد الله بن راشد الخالدي، أن أبناءنا هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وذلك يتطلّب إيجاد مبادرات تنموية لتمكينهم واستثمار إمكانياتهم وطاقاتهم؛ من خلال إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لنجاحهم وتميزهم في المستقبل، وتنمية روح المبادرة والقيادة لديهم؛ ولذلك حرصنا على تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع العديد من الخبراء والممارسين في هذا المجال؛ لعرض ومناقشة أفضل الطرق والمنهجيات والتجارب المحلية والعالمية في تمكين الشباب بما يحقق تطلعاتهم ويواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التوعية بثقافة التمكين وأهميتها، وأثرها في تحويل المستفيدين من الرعاية إلى العطاء، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع غير الربحي في تصميم وإدارة برامج التمكين.

وأشار إلى أن هذا الملتقى سيكون خطوة مهمة على طريق نشر ثقافة التمكين وتطوير برامج مجتمعية نوعية، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المانحة لبناء مؤسسات قطاع غير ربحي قوية، وتوفير الأسس والقواعد التي ترتقي بأدائها وتزيد كفاءتها وفاعليتها وجودتها، وتساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والتأثير الاجتماعي القوي، وتعظيم أثرها الإيجابي ودورها التنموي، ووصول رسالتها وخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

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