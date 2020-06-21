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عن بعد.. "سجون مكة" تكرّم الفائزين بجائزة التميز الإداري في دورتها السادسة

كرّمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من منسوبيها الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها السادسة، لفترة التقييم السنوية ١٤٤١.

حيث جرى تكريم الفائزين عن بعد، عن طريق برنامج الاتصال المرئي وذلك وفق التوجيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الدولة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم سعد الغامدي، إن الأمانة العامة للجائزة حددت الفائزين من فئات الجائزة وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم السنوية لفئات الجائزة "فئة القائد المشرف المتميز، وفئة الموظف المتميز، وفئة الإدارة المتميزة، وفئة الأعمال المتميزة".

وأوضح "الغامدي" أن الجائزة اعتمدت في مضمونها على معيار الترجيح استحقاق المرشحين بهدف ضمان العدالة والشفافية، مهنئًا الفائزين بالجائزة التي تُعد حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.

من جانب آخر عدّ مدير إدارة التميّز المؤسسي الأمين العام للجائزة الرائد محمد بن عقاب الحارثي، الجائزة شكلاً من أشكال التقدير الذي تعبّر بها المؤسسات لمنسوبيها، عطفًا على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم، مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يوليه مدير عام السجون بالمنطقة يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالمملكة".

سجون مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عن بعد.. "سجون مكة" تكرّم الفائزين بجائزة التميز الإداري في دورتها السادسة
سبق

كرّمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من منسوبيها الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها السادسة، لفترة التقييم السنوية ١٤٤١.

حيث جرى تكريم الفائزين عن بعد، عن طريق برنامج الاتصال المرئي وذلك وفق التوجيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الدولة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم سعد الغامدي، إن الأمانة العامة للجائزة حددت الفائزين من فئات الجائزة وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم السنوية لفئات الجائزة "فئة القائد المشرف المتميز، وفئة الموظف المتميز، وفئة الإدارة المتميزة، وفئة الأعمال المتميزة".

وأوضح "الغامدي" أن الجائزة اعتمدت في مضمونها على معيار الترجيح استحقاق المرشحين بهدف ضمان العدالة والشفافية، مهنئًا الفائزين بالجائزة التي تُعد حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.

من جانب آخر عدّ مدير إدارة التميّز المؤسسي الأمين العام للجائزة الرائد محمد بن عقاب الحارثي، الجائزة شكلاً من أشكال التقدير الذي تعبّر بها المؤسسات لمنسوبيها، عطفًا على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم، مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يوليه مدير عام السجون بالمنطقة يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالمملكة".

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:21 AM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:56 AM

عن بعد.. "سجون مكة" تكرّم الفائزين بجائزة التميز الإداري في دورتها السادسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من منسوبيها الفائزين بجائزة سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها السادسة، لفترة التقييم السنوية ١٤٤١.

حيث جرى تكريم الفائزين عن بعد، عن طريق برنامج الاتصال المرئي وذلك وفق التوجيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الدولة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور إبراهيم سعد الغامدي، إن الأمانة العامة للجائزة حددت الفائزين من فئات الجائزة وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم السنوية لفئات الجائزة "فئة القائد المشرف المتميز، وفئة الموظف المتميز، وفئة الإدارة المتميزة، وفئة الأعمال المتميزة".

وأوضح "الغامدي" أن الجائزة اعتمدت في مضمونها على معيار الترجيح استحقاق المرشحين بهدف ضمان العدالة والشفافية، مهنئًا الفائزين بالجائزة التي تُعد حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.

من جانب آخر عدّ مدير إدارة التميّز المؤسسي الأمين العام للجائزة الرائد محمد بن عقاب الحارثي، الجائزة شكلاً من أشكال التقدير الذي تعبّر بها المؤسسات لمنسوبيها، عطفًا على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم، مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يوليه مدير عام السجون بالمنطقة يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالمملكة".

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