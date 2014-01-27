جامعة الملك فيصل تناقش إنجازات وتطلعات إستراتيجيات تهيئة بيئتها التعليمية

العوهلي: لجنة الوعي الفكري نفذت ٣٣٧ فعالية وطنية وشاركت فى 15 مؤتمراً

عقدت اللجنة العليا للوعي الفكري في جامعة الملك فيصل اجتماعها السابع برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وأعضاء اللجنة.

وتفصيلاً.. ناقشت اللجنة أبرز الإستراتيجيات والبرامج ذات الشأن في تهيئة بيئة التعليم الفكرية، وتابعت تنفيذ الخطط والفعاليات المجدولة بالتعاون بين وحدة التوعية الفكرية وكليات الجامعة، والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الانتماء للوطن وصيانة أمنه، والوقاية من الأفكار المنحرفة.

وأكد "العوهلي" حرص الجامعة على دعم ترسيخ صدق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة -أيدها الله-، وأن جميع اللجان الفكرية بالجامعة والتي يصل عددها إلى عشر لجان تقوم بمهام متنوعة تستوعب كافة جوانب المتابعات الفكرية التي تعزز معاني التسامح والتعايش السلمي، وتسهم في تحصين مجتمع الجامعة ضد المخاطر الفكرية التي تستهدف الثوابت والقيم السمحة.

وأوضح "العوهلي" أن اللجنة رعت خلال عملها في خمس سنوات مضت تنفيذ ٣٣٧ فعالية وطنية، والمشاركة في ١٥ مؤتمراً ودورة فكرية داخل المملكة وخارجها، وكذلك المشاركة في ٩ معارض داخل الجامعة وخارجها، وإصدار كتابين في الوعي الفكري، وإصدار ١٨ مطبوعة فكرية، وإنتاج ٨ أفلام مرئية، ومراجعة الخطط الدراسية لمقررات المرحلة الجامعية والدراسات العليا من حيث المحتوى وقوائم المراجع الرئيسة والمساعدة وكذلك شرائح العرض المساعدة لأستاذ المقرر، وتم على وجه الخصوص المراجعة المستمرة لمقررات المتطلب العام في الثقافة الإسلامية، وتحديثها وفق توجيهات الوزارة، وإطلاق كرسي الأمير فهد بن سلمان لدراسات الوعي الفكري، والمشاركات في تقديم عشرات البرامج الفضائية والإذاعية والصحفية.