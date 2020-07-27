بسبب إصابة في الفخذ.. "ديبالا" يغيب عن مواجهة يوفنتوس وليون

من المتوقع غياب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، على المشاركة في مباراة فريقه أمام ليون، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة سامبدوريا بالدوري.

وأكدت تقارير شبكة "سكاي إيطاليا"، الإثنين، أن ديبالا يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر، قد تبعده عن الملاعب لمدة تزيد على أسبوعين، مما يعني إمكانية غيابه عن مباراة ليون.

ومن المتوقع أن يعتمد ماوريزيو ساري على الثلاثي برنارديسكي، هيجواين، ورونالدو في خط الهجوم، بناء على جاهزية الثلاثي خلال المباريات المتبقية في الكالتشيو.

على جانب متصل، خسر يوفنتوس ذهاباً بهدف دون مقابل في فرنسا ضمن جولة الذهاب، لذلك يجب أن يفوز على ليون بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية.