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مسؤول صيني: "كورونا" لا يزال يفتك بووهان.. الوضع خطير جدًا

أشار إلى توفير 132 مركزًا صحيًا لمواجهة الفيروس

أفاد هو ليشان نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية، اليوم (الأربعاء)، بأن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيرًا، وإن المدينة تواجه الكثير من التحديات، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "ليشان" في مؤتمر صحفي أنه جرى توفير 132 مركزًا للحجر الصحي، بها 12571 سريرًا.


ووضعت ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.

الصين نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية هو ليشان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول صيني: "كورونا" لا يزال يفتك بووهان.. الوضع خطير جدًا
سبق

أفاد هو ليشان نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية، اليوم (الأربعاء)، بأن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيرًا، وإن المدينة تواجه الكثير من التحديات، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "ليشان" في مؤتمر صحفي أنه جرى توفير 132 مركزًا للحجر الصحي، بها 12571 سريرًا.


ووضعت ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:40 PM

مسؤول صيني: "كورونا" لا يزال يفتك بووهان.. الوضع خطير جدًا

أشار إلى توفير 132 مركزًا صحيًا لمواجهة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,215

أفاد هو ليشان نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية، اليوم (الأربعاء)، بأن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيرًا، وإن المدينة تواجه الكثير من التحديات، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "ليشان" في مؤتمر صحفي أنه جرى توفير 132 مركزًا للحجر الصحي، بها 12571 سريرًا.


ووضعت ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.

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