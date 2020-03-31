الولايات المتحدة تسجل أرقاماً قياسية جديدة للإصابات بـ"كورونا" بـ164.785 حالة

احتل المركز الأول بإجراء مليون فحص للمواطنين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أرقاماً قياسية جديدة في حجم الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، حيث بلغت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" 3.173 حالة بحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس، رقما قياسيا أيضاً، هو الأعلى في العالم وصل إلى أكثر من 164.785 إصابة، وما زالت مدينة نيويورك في أعلى قائمة الإصابات، حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة 38.087 إصابة وعدد الوفيات 914 حالة وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي قد عزا العدد الكبير للإصابات إلى الحجم الكبير من الاختبارات في الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى "مائة ألف اختبار في اليوم"، مشيرا إلى اقتراب البدء في استخدام اختبار جديد يظهر النتيجة خلال بضع دقائق فقط، وعرض نسخة من الجهاز خلال المؤتمر الصحفي.

وأعلن الرئيس "ترامب" وصول بلاده أمس إلى الاختبار رقم مليون لفحص فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة أجرت اختبارات "أكثر من أي دولة أخرى في العالم".