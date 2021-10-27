مدير تعليم ينبع يتفقد ثانوية عثمان بن عفان ومتوسطة عكاظ

شدد على إثراء الخطط الدراسية الجديدة وأشاد بجهود العاملين

قام مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم الثلاثاء بزيارات تفقدية لعددٍ من مدارس المحافظة يرافقه عدد من القيادات التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على تنفيذ الخطط التشغيلية الجديدة.

وشملت الزيارات الميدانية مدرسة عثمان بن عفان الثانوية ومتوسطة عكاظ، تجول خلالها مدير التعليم ومرافقوه في مرافق المدارس وعدد من الفصول الدراسية واطلع على سير العمل بها والجهود المبذولة من قِبل العاملين والتقى خلال الزيارات بقيادات المدارس والمعلمين والطلاب.

وشدد "العطوي" على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم.

يُشار إلى أن الزيارات تأتي استكمالاً للجولات التفقدية للمدارس التي تقوم بها قيادات التعليم بالمحافظة منذ انطلاق العام الدراسي للوقوف على سير العملية التعليمية والاطلاع على جميع الجوانب التربوية والتعليمية بها.