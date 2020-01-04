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الفيصل: لا يوجد ما يمنع إقامة السوبر خارج السعودية.. وأدعو الرياضيين للاستمتاع

بارك للنصر تحقيق الكأس.. ووعد بمزيد من الفعاليات

أبدى الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، سعادته بنجاح تنظيم كأس السوبر السعودي، وقال بعد رعايته المباراة بين النصر والتعاون: "الحمد لله؛ هذا تنظيم على أعلى مستوى".

وعن المباراة قال: "أبارك لفريق النصر تحقيق البطولة، وحظًّا أوفر لفريق التعاون. استمتعنا بمباراة جيدة".

وأضاف: "اليوم شاهدنا السوبر السعودي، ثم السوبر الإسباني، وقبلها السوبر الإيطالي".

وعن نيتهم إقامة بطولة السوبر السعودي خارج السعودية قال: "لا شيء يمنع إقامتها خارج السعودية، ولكن بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتطرق لرالي داكار السعودية، وقال: "اليوم كان حفل الإطلاق. هناك أكثر من 300 متسابق. الإنجازات تلو الأخرى. وهذا بدعم القيادة الرشيدة".

ووجّه رسالة للإعلاميين والجماهير، وقال: "أتمنى أن يستمتعوا بهذه الفعاليات، ويزيدوا من الحماس. ونعدهم بكثير من الفعاليات التي تليق بالسعودية".

كأس السوبر السوبر السعودي رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: لا يوجد ما يمنع إقامة السوبر خارج السعودية.. وأدعو الرياضيين للاستمتاع
سبق

أبدى الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، سعادته بنجاح تنظيم كأس السوبر السعودي، وقال بعد رعايته المباراة بين النصر والتعاون: "الحمد لله؛ هذا تنظيم على أعلى مستوى".

وعن المباراة قال: "أبارك لفريق النصر تحقيق البطولة، وحظًّا أوفر لفريق التعاون. استمتعنا بمباراة جيدة".

وأضاف: "اليوم شاهدنا السوبر السعودي، ثم السوبر الإسباني، وقبلها السوبر الإيطالي".

وعن نيتهم إقامة بطولة السوبر السعودي خارج السعودية قال: "لا شيء يمنع إقامتها خارج السعودية، ولكن بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتطرق لرالي داكار السعودية، وقال: "اليوم كان حفل الإطلاق. هناك أكثر من 300 متسابق. الإنجازات تلو الأخرى. وهذا بدعم القيادة الرشيدة".

ووجّه رسالة للإعلاميين والجماهير، وقال: "أتمنى أن يستمتعوا بهذه الفعاليات، ويزيدوا من الحماس. ونعدهم بكثير من الفعاليات التي تليق بالسعودية".

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:12 PM

الفيصل: لا يوجد ما يمنع إقامة السوبر خارج السعودية.. وأدعو الرياضيين للاستمتاع

بارك للنصر تحقيق الكأس.. ووعد بمزيد من الفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أبدى الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، سعادته بنجاح تنظيم كأس السوبر السعودي، وقال بعد رعايته المباراة بين النصر والتعاون: "الحمد لله؛ هذا تنظيم على أعلى مستوى".

وعن المباراة قال: "أبارك لفريق النصر تحقيق البطولة، وحظًّا أوفر لفريق التعاون. استمتعنا بمباراة جيدة".

وأضاف: "اليوم شاهدنا السوبر السعودي، ثم السوبر الإسباني، وقبلها السوبر الإيطالي".

وعن نيتهم إقامة بطولة السوبر السعودي خارج السعودية قال: "لا شيء يمنع إقامتها خارج السعودية، ولكن بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتطرق لرالي داكار السعودية، وقال: "اليوم كان حفل الإطلاق. هناك أكثر من 300 متسابق. الإنجازات تلو الأخرى. وهذا بدعم القيادة الرشيدة".

ووجّه رسالة للإعلاميين والجماهير، وقال: "أتمنى أن يستمتعوا بهذه الفعاليات، ويزيدوا من الحماس. ونعدهم بكثير من الفعاليات التي تليق بالسعودية".

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