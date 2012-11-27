وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.

أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب هطول الأمطار على الطائف متعب البقمي سبق 2020-11-27 أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا. وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 07:02 PM

اخر تعديل 27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 07:26 PM

إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب هطول الأمطار على الطائف خوفًا من انهيار الصخور





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أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.

وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.