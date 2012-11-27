إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب هطول الأمطار على الطائف

أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.
وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.
أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.
وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.
أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.
وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.
أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، ولا يزال الإغلاق مستمرًّا.
وجاء الإغلاق احترازيًّا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.