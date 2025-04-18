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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

مكة تواصل تسجيل الارتفاع في إصابات "كورونا" بـ315 حالة

تأتي في مقدمة مدن المملكة وفق آخر إحصاءات "الصحة"

سجلت مكة المكرمة 315 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في معدل أقل بشكل طفيف عن حصيلة أمس الأول التي تعتبر الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1899 حالة؛ منها 1528 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 343 حالة؛ بعد أن سجلت اليوم 218 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 28 حالة بعد أن سجلت أمس ثلاث حالات وفاة.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تواصل تسجيل الارتفاع في إصابات "كورونا" بـ315 حالة
سبق

سجلت مكة المكرمة 315 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في معدل أقل بشكل طفيف عن حصيلة أمس الأول التي تعتبر الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1899 حالة؛ منها 1528 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 343 حالة؛ بعد أن سجلت اليوم 218 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 28 حالة بعد أن سجلت أمس ثلاث حالات وفاة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:11 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

مكة تواصل تسجيل الارتفاع في إصابات "كورونا" بـ315 حالة

تأتي في مقدمة مدن المملكة وفق آخر إحصاءات "الصحة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
13,862

سجلت مكة المكرمة 315 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في معدل أقل بشكل طفيف عن حصيلة أمس الأول التي تعتبر الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1899 حالة؛ منها 1528 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 343 حالة؛ بعد أن سجلت اليوم 218 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 28 حالة بعد أن سجلت أمس ثلاث حالات وفاة.

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