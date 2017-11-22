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"صناعي الخرج" يعلن بدء القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل الثاني

عبر البوابة الإلكترونية.. في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، عن بدء القبول والتسجيل في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل التدريبي الثاني، عبر بوابة القبول الإلكترونية "قبولي" ويستمر حتى الـ25 من ربيع الآخر الجاري، في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف لخريجي الأول والثاني ثانوي، والبرامج الفصلية في تخصص الكهرباء، وميكانيكا السيارات، والميكانيكا العامة.


وأوضح مدير المعهد المهندس محمد العشبان، أن برامج المعهد تسهم في تأهيل الشباب ‏لدخول سوق العمل والتوظيف في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص في ‏عدد من التخصصات في مجال برنامج التمديدات الكهربائية وبرنامج صيانة المحركات وبرنامج تشغيل آلات المخارط ‏والفرايز ودبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف، مشيراً إلى هذه البرامج التدريبية تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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"صناعي الخرج" يعلن بدء القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل الثاني
سبق

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، عن بدء القبول والتسجيل في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل التدريبي الثاني، عبر بوابة القبول الإلكترونية "قبولي" ويستمر حتى الـ25 من ربيع الآخر الجاري، في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف لخريجي الأول والثاني ثانوي، والبرامج الفصلية في تخصص الكهرباء، وميكانيكا السيارات، والميكانيكا العامة.


وأوضح مدير المعهد المهندس محمد العشبان، أن برامج المعهد تسهم في تأهيل الشباب ‏لدخول سوق العمل والتوظيف في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص في ‏عدد من التخصصات في مجال برنامج التمديدات الكهربائية وبرنامج صيانة المحركات وبرنامج تشغيل آلات المخارط ‏والفرايز ودبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف، مشيراً إلى هذه البرامج التدريبية تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:04 AM

"صناعي الخرج" يعلن بدء القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل الثاني

عبر البوابة الإلكترونية.. في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرج
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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، عن بدء القبول والتسجيل في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل التدريبي الثاني، عبر بوابة القبول الإلكترونية "قبولي" ويستمر حتى الـ25 من ربيع الآخر الجاري، في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف لخريجي الأول والثاني ثانوي، والبرامج الفصلية في تخصص الكهرباء، وميكانيكا السيارات، والميكانيكا العامة.


وأوضح مدير المعهد المهندس محمد العشبان، أن برامج المعهد تسهم في تأهيل الشباب ‏لدخول سوق العمل والتوظيف في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص في ‏عدد من التخصصات في مجال برنامج التمديدات الكهربائية وبرنامج صيانة المحركات وبرنامج تشغيل آلات المخارط ‏والفرايز ودبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف، مشيراً إلى هذه البرامج التدريبية تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,723
201,250 سيارة ..

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