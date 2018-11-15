روما.."الجبير" يبحث مع وزير خارجية إيطاليا مستجدات القضايا الإقليمية

في لقاء حضره "فيصل بن سطام" ناقشا سبل تعزيز البلدين لعلاقتهما الثنائية

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها، فيما حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.