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روما.."الجبير" يبحث مع وزير خارجية إيطاليا مستجدات القضايا الإقليمية

في لقاء حضره "فيصل بن سطام" ناقشا سبل تعزيز البلدين لعلاقتهما الثنائية

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها، فيما حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

إيطاليا روما وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي مايو وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا الأمير فيصل بن سطام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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روما.."الجبير" يبحث مع وزير خارجية إيطاليا مستجدات القضايا الإقليمية
سبق

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها، فيما حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
07:22 PM

روما.."الجبير" يبحث مع وزير خارجية إيطاليا مستجدات القضايا الإقليمية

في لقاء حضره "فيصل بن سطام" ناقشا سبل تعزيز البلدين لعلاقتهما الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها، فيما حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

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