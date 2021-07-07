بلغ المنتخب الإيطالي نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده "الأتزوري" في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة ، وجاء رد المنتخب الإسباني عن طريق ألفارو موراتا، بهدف التعادل بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء. وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين إنجلترا والدنمارك اليوم الأربعاء.

إيطاليا تحجز مقعدها في نهائي يورو 2020 ..على حساب إسبانيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-07 بلغ المنتخب الإيطالي نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.



وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده "الأتزوري" في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة ، وجاء رد المنتخب الإسباني عن طريق ألفارو موراتا، بهدف التعادل بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء.



وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين إنجلترا والدنمارك اليوم الأربعاء.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 12:59 AM

اخر تعديل 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 01:23 PM

إيطاليا تحجز مقعدها في نهائي يورو 2020 ..على حساب إسبانيا في انتظار الفائز من لقاء إنجلترا والدنمارك





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بلغ المنتخب الإيطالي نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.



وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده "الأتزوري" في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة ، وجاء رد المنتخب الإسباني عن طريق ألفارو موراتا، بهدف التعادل بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء.



وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين إنجلترا والدنمارك اليوم الأربعاء.