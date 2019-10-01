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شاهد.. "تعليم الأفلاج" يفتتح برنامج "يسير" في ابتدائيتين بالمحافظة

لخدمة "بطيئي التعلم" بعد المسح والتشخيص لواقع الميدان التعليمي

افتتح مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الثلاثاء برنامج "يسير" (بطيئي التعلم) في مدرستين بالمحافظة.

وكان قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج جهَّز فصلين لبرنامج "يسير" بمدرستي ابتدائية أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، وأعدَّ برنامجاً للاحتفال بهذه المناسبة، لافتتاح البرنامج وانطلاق الدراسة بالمدرستين، لتقديم ما يخدم طلاب "بطيئي التعلم".

وذكر رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد بن عبدالله آل خضير في كلمته خلال الافتتاح، أن برنامج "يسير" (بطيئي التعلم) تم بعد أعمال المسح والتشخيص لواقع الميدان والخدمات التعليمية للبرنامج التي يقدمها لطلاب التعليم العام من (بطيئي التعلم)، مثمناً في الوقت نفسه ما يلقاه التعليم بشكل عام وطلاب التربية الخاصة بشكل خاصة من اهتمام ورعاية من قبل وزارة التعليم، وافتتاح مثل هذه البرامج التي تصبُّ في مصلحة طلاب ذوي الإعاقة، مقدماً شكره لمدير التعليم لرعايته وحرصه على حضور افتتاح البرنامج، كما أشاد بدور قائدي المدارس ومنسوبيها في التجهيز وتهيئة مقر البرنامج.

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شاهد.. "تعليم الأفلاج" يفتتح برنامج "يسير" في ابتدائيتين بالمحافظة
سبق

افتتح مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الثلاثاء برنامج "يسير" (بطيئي التعلم) في مدرستين بالمحافظة.

وكان قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج جهَّز فصلين لبرنامج "يسير" بمدرستي ابتدائية أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، وأعدَّ برنامجاً للاحتفال بهذه المناسبة، لافتتاح البرنامج وانطلاق الدراسة بالمدرستين، لتقديم ما يخدم طلاب "بطيئي التعلم".

وذكر رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد بن عبدالله آل خضير في كلمته خلال الافتتاح، أن برنامج "يسير" (بطيئي التعلم) تم بعد أعمال المسح والتشخيص لواقع الميدان والخدمات التعليمية للبرنامج التي يقدمها لطلاب التعليم العام من (بطيئي التعلم)، مثمناً في الوقت نفسه ما يلقاه التعليم بشكل عام وطلاب التربية الخاصة بشكل خاصة من اهتمام ورعاية من قبل وزارة التعليم، وافتتاح مثل هذه البرامج التي تصبُّ في مصلحة طلاب ذوي الإعاقة، مقدماً شكره لمدير التعليم لرعايته وحرصه على حضور افتتاح البرنامج، كما أشاد بدور قائدي المدارس ومنسوبيها في التجهيز وتهيئة مقر البرنامج.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:06 PM

شاهد.. "تعليم الأفلاج" يفتتح برنامج "يسير" في ابتدائيتين بالمحافظة

لخدمة "بطيئي التعلم" بعد المسح والتشخيص لواقع الميدان التعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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افتتح مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الثلاثاء برنامج "يسير" (بطيئي التعلم) في مدرستين بالمحافظة.

وكان قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج جهَّز فصلين لبرنامج "يسير" بمدرستي ابتدائية أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، وأعدَّ برنامجاً للاحتفال بهذه المناسبة، لافتتاح البرنامج وانطلاق الدراسة بالمدرستين، لتقديم ما يخدم طلاب "بطيئي التعلم".

وذكر رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد بن عبدالله آل خضير في كلمته خلال الافتتاح، أن برنامج "يسير" (بطيئي التعلم) تم بعد أعمال المسح والتشخيص لواقع الميدان والخدمات التعليمية للبرنامج التي يقدمها لطلاب التعليم العام من (بطيئي التعلم)، مثمناً في الوقت نفسه ما يلقاه التعليم بشكل عام وطلاب التربية الخاصة بشكل خاصة من اهتمام ورعاية من قبل وزارة التعليم، وافتتاح مثل هذه البرامج التي تصبُّ في مصلحة طلاب ذوي الإعاقة، مقدماً شكره لمدير التعليم لرعايته وحرصه على حضور افتتاح البرنامج، كما أشاد بدور قائدي المدارس ومنسوبيها في التجهيز وتهيئة مقر البرنامج.

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