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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 20 قتيلًا

بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا، إلى 20 قتيلًا؛ فيما لا يزال البحث عن ناجين مستمرًا.

وأصيب المئات وانهارت مبانٍ بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر؛ فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بُعد 34 كيلومترًا جنوب غرب تيرانا، وعلى عُمق عشرة كيلومترات.

وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومسّت الأضرار خصوصًا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة؛ حيث دُمرت مبانٍ بالكامل.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 600 شخص تَعَرّضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.

زلزال ألبانيا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 20 قتيلًا
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا، إلى 20 قتيلًا؛ فيما لا يزال البحث عن ناجين مستمرًا.

وأصيب المئات وانهارت مبانٍ بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر؛ فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بُعد 34 كيلومترًا جنوب غرب تيرانا، وعلى عُمق عشرة كيلومترات.

وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومسّت الأضرار خصوصًا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة؛ حيث دُمرت مبانٍ بالكامل.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 600 شخص تَعَرّضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:20 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 20 قتيلًا

بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا، إلى 20 قتيلًا؛ فيما لا يزال البحث عن ناجين مستمرًا.

وأصيب المئات وانهارت مبانٍ بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر؛ فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بُعد 34 كيلومترًا جنوب غرب تيرانا، وعلى عُمق عشرة كيلومترات.

وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومسّت الأضرار خصوصًا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة؛ حيث دُمرت مبانٍ بالكامل.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 600 شخص تَعَرّضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.

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