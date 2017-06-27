تأهل منتخبات مصر والجزائر والمغرب وطاجيكستان إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، متصدرًا للمجموعة الأولى رفقة منتخب الجزائر الذي حل في المركز الثاني.



كما تأهل منتخب المغرب إلى دور الثمانية متصدرًا للمجموعة الثانية، مع منتخب طاجيكستان الذي احتل المركز الثاني مع ختام دور المجموعات.



وفي المجموعة الأولى حقق منتخب مصر فوزًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 4-1، وسجل له يوسف محمد (هدفين) وأحمد عبدالحميد وعبدالجواد وعبدالجواد، بينما جاء هدف المنتخب الموريتاني بوساطة اللاعب بلال مولود.



كما تعادل منتخب الجزائر بنتيجة 2-2 مع نظيره منتخب النيجر، وسجل له كل من آدم دقي وأحمد مصطفى (بالخطأ في مرماه)، بينما جاءت ثنائية منتخب النيجر عن طريق آدم عمر وصلاح سميلا.



بتلك النتائج، يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه منتخب الجزائر بـ4 نقاط، ثم منتخبي النيجر وموريتانيا برصيد نقطتين ونقطة واحدة على الترتيب.



وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب المغرب فوزًا على منتخب الإمارات بنتيجة 5-0، سجلها كل من عمر صديق (هدفين) ومحمد رديد (هدفين) وعبدالله أزرور، بينما حقق منتخب طاجيكستان انتصارًا بخماسية دون رد أمام جيبوتي، سجلها كبير سليم وعبد فتاح جودايدادزاده (هدفين) وسلام اسورممدوف واختموف فخر الدين.



بتلك النتائج، يحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة بـ9 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان (6 نقاط)، ثم منتخب الإمارات ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا منتخب جيبوتي من دون رصيد.