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"محافظ الليث" يقف على القرى المتضرّرة من انقطاع التيار الكهربائي

تابع إعادة نحو ٧٥ % من الخدمة للمتضرّرين والفِرق تواصل العمل

وقف محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع؛ اليوم الإثنين، على المناطق المتضررة، من جرّاء العواصف الترابية التي ضربت المحافظة وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، وفقاً لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرّمة ومتابعة مستمرة من وكيل إمارة المنطقة.

وتابع القباع؛ إعادة التيار الكهربائي لمراكز وقرى جنوب وشرق الليث، مشيراً إلى أنه تم إعادة نحو ٧٥ %، ومازالت الفرق مدعومة من كهرباء منطقة مكة في الميدان.

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"محافظ الليث" يقف على القرى المتضرّرة من انقطاع التيار الكهربائي
سبق

وقف محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع؛ اليوم الإثنين، على المناطق المتضررة، من جرّاء العواصف الترابية التي ضربت المحافظة وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، وفقاً لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرّمة ومتابعة مستمرة من وكيل إمارة المنطقة.

وتابع القباع؛ إعادة التيار الكهربائي لمراكز وقرى جنوب وشرق الليث، مشيراً إلى أنه تم إعادة نحو ٧٥ %، ومازالت الفرق مدعومة من كهرباء منطقة مكة في الميدان.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
01:28 PM

"محافظ الليث" يقف على القرى المتضرّرة من انقطاع التيار الكهربائي

تابع إعادة نحو ٧٥ % من الخدمة للمتضرّرين والفِرق تواصل العمل

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عبدالله الراجحي - جدة
1
1,590

وقف محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع؛ اليوم الإثنين، على المناطق المتضررة، من جرّاء العواصف الترابية التي ضربت المحافظة وأدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، وفقاً لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرّمة ومتابعة مستمرة من وكيل إمارة المنطقة.

وتابع القباع؛ إعادة التيار الكهربائي لمراكز وقرى جنوب وشرق الليث، مشيراً إلى أنه تم إعادة نحو ٧٥ %، ومازالت الفرق مدعومة من كهرباء منطقة مكة في الميدان.

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