تأجيل محاكمة "البشير" و27 من أركان نظامه في قضية انقلاب 1989

القاضي ينظر في طلب الإفراج عن 3 منهم بكفالة

تأجلت اليوم (الاثنين) جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف.

وأوضح المعز حضره المحامي المتقدم بالدعوى ضد "البشير" وآخرين، أن جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد غداً تأجلت حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف للإفراج عنهم بالضمان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "حضره" أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي، الذي كان يتزعمه حسن الترابي، الذي توفي في 2016.

عُقدت في 21 من يوليو (تموز) أولى جلسات محاكمة "البشير" والمتهمين السبعة والعشرين وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد إبراهيم رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى 11 أغسطس (آب).