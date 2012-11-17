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مبعوثة أميركية تبحث مع "حمدوك" استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان

اجتمعت مع "المهدي" لإبداء دعم واشنطن لحكومة المدنيين

التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة: "ممتنون لفرصة اللقاء مع حمدوك لمناقشة سبل المضي قدمًا لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

واجتمعت المبعوثة الأميركية في وقت سابق اليوم مع وزيرة خارجية السودان في حكومة "حمدوك"، مريم الصادق المهدي.

وبين الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الخرطوم، أن الاجتماع جاء لإبداء الدعم الذي تقدمه واشنطن للحكومة التي يقودها مدنيون.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مبعوثة أميركية تبحث مع "حمدوك" استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان
سبق

التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة: "ممتنون لفرصة اللقاء مع حمدوك لمناقشة سبل المضي قدمًا لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

واجتمعت المبعوثة الأميركية في وقت سابق اليوم مع وزيرة خارجية السودان في حكومة "حمدوك"، مريم الصادق المهدي.

وبين الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الخرطوم، أن الاجتماع جاء لإبداء الدعم الذي تقدمه واشنطن للحكومة التي يقودها مدنيون.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:17 PM

مبعوثة أميركية تبحث مع "حمدوك" استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان

اجتمعت مع "المهدي" لإبداء دعم واشنطن لحكومة المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، اليوم "الثلاثاء"، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة: "ممتنون لفرصة اللقاء مع حمدوك لمناقشة سبل المضي قدمًا لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

واجتمعت المبعوثة الأميركية في وقت سابق اليوم مع وزيرة خارجية السودان في حكومة "حمدوك"، مريم الصادق المهدي.

وبين الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الخرطوم، أن الاجتماع جاء لإبداء الدعم الذي تقدمه واشنطن للحكومة التي يقودها مدنيون.

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