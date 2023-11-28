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فيديو يرصد امرأة تنجو بأعجوبة من شجرة ضخمة: هذا ما فعلته "السيجارة"

بالتزامن مع العاصفة "أورين" التي تضرب المملكة المتحدة حاليًا

نجت امرأة بريطانية بأعجوبة عندما سقطت شجرة ضخمة على بُعد سنتيمترات قليلة منها؛ بينما كانت تدخن سيجارة.

ويُظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيدة في مدينة بريدغند في ويلز، لحظةَ سقوط الشجرة الضخمة على الحانة التي تعمل بها بفعل العاصفة "أورين" التي تضرب المملكة المتحدة حاليًا.

وكانت شيريل باوند (55 عامًا) في استراحة تدخن فيها، فجر الأحد، عند سقيفة جانبية في الحانة مخصصة للمدخين، وبالتزامن مع ذلك هَوَت الشجرة مُخَلفة دمارًا هائلًا في المكان.

وأخذت "باوند" استراحة في السقيفة؛ بينما كانت تضع اللمسات الأخيرة على تنظيف الحانة، بعدما أقفلت الأبواب وغادر الزبائن المكان.

وفي اللحظات التي سبقت سقوط الشجرة، كانت الرياح تهب بقوة على المكان وظهر تأثيرها من خلال حركة أغطية الطاولات التي كانت مضمومة برابط حتى لا تطير.

وذكرت السيدة البريطانية أن السيجارة أنقذت حياتها عندما وُضعت في المكان المناسب والزمان المناسب.

وقالت في تصريحات لموقع "وليز أون لاين": "الحانة أُقفلت، وخرجتُ لتدخين سيجارة قبل الانتهاء من التنظيف".

وأضافت: "هذه السيجارة أنقذت حياتي".

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فيديو يرصد امرأة تنجو بأعجوبة من شجرة ضخمة: هذا ما فعلته "السيجارة"
سبق

نجت امرأة بريطانية بأعجوبة عندما سقطت شجرة ضخمة على بُعد سنتيمترات قليلة منها؛ بينما كانت تدخن سيجارة.

ويُظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيدة في مدينة بريدغند في ويلز، لحظةَ سقوط الشجرة الضخمة على الحانة التي تعمل بها بفعل العاصفة "أورين" التي تضرب المملكة المتحدة حاليًا.

وكانت شيريل باوند (55 عامًا) في استراحة تدخن فيها، فجر الأحد، عند سقيفة جانبية في الحانة مخصصة للمدخين، وبالتزامن مع ذلك هَوَت الشجرة مُخَلفة دمارًا هائلًا في المكان.

وأخذت "باوند" استراحة في السقيفة؛ بينما كانت تضع اللمسات الأخيرة على تنظيف الحانة، بعدما أقفلت الأبواب وغادر الزبائن المكان.

وفي اللحظات التي سبقت سقوط الشجرة، كانت الرياح تهب بقوة على المكان وظهر تأثيرها من خلال حركة أغطية الطاولات التي كانت مضمومة برابط حتى لا تطير.

وذكرت السيدة البريطانية أن السيجارة أنقذت حياتها عندما وُضعت في المكان المناسب والزمان المناسب.

وقالت في تصريحات لموقع "وليز أون لاين": "الحانة أُقفلت، وخرجتُ لتدخين سيجارة قبل الانتهاء من التنظيف".

وأضافت: "هذه السيجارة أنقذت حياتي".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
01:49 PM

فيديو يرصد امرأة تنجو بأعجوبة من شجرة ضخمة: هذا ما فعلته "السيجارة"

بالتزامن مع العاصفة "أورين" التي تضرب المملكة المتحدة حاليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجت امرأة بريطانية بأعجوبة عندما سقطت شجرة ضخمة على بُعد سنتيمترات قليلة منها؛ بينما كانت تدخن سيجارة.

ويُظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيدة في مدينة بريدغند في ويلز، لحظةَ سقوط الشجرة الضخمة على الحانة التي تعمل بها بفعل العاصفة "أورين" التي تضرب المملكة المتحدة حاليًا.

وكانت شيريل باوند (55 عامًا) في استراحة تدخن فيها، فجر الأحد، عند سقيفة جانبية في الحانة مخصصة للمدخين، وبالتزامن مع ذلك هَوَت الشجرة مُخَلفة دمارًا هائلًا في المكان.

وأخذت "باوند" استراحة في السقيفة؛ بينما كانت تضع اللمسات الأخيرة على تنظيف الحانة، بعدما أقفلت الأبواب وغادر الزبائن المكان.

وفي اللحظات التي سبقت سقوط الشجرة، كانت الرياح تهب بقوة على المكان وظهر تأثيرها من خلال حركة أغطية الطاولات التي كانت مضمومة برابط حتى لا تطير.

وذكرت السيدة البريطانية أن السيجارة أنقذت حياتها عندما وُضعت في المكان المناسب والزمان المناسب.

وقالت في تصريحات لموقع "وليز أون لاين": "الحانة أُقفلت، وخرجتُ لتدخين سيجارة قبل الانتهاء من التنظيف".

وأضافت: "هذه السيجارة أنقذت حياتي".

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