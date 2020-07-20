وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً.

كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-20 سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً. تحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:45 AM

كورونا في البرازيل.. 23529 إصابة و716 وفاة جديدة مجمل الإصابات يرتفع إلى مليونين ومئة ألف والوفيات 79488





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سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و716 حالة وفاة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليونين و98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 79488 حالةً.

تحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.