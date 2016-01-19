" تراحم الباحة " تعقد اجتماعها الأول وتناقش اللائحة المالية والإدارية

استعرضت ما تقدمه من برامج لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة الباحة «تراحم الباحة»، اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد مؤخراً للعام الحالي 2022، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم "، صقر بن محمد القرني، وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة سعيد بن محمد مخايش الزهراني وبحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر اللجنة الرئيس بالباحة.

واستعرض أعضاء المجلس، اللائحة المالية والإدارية، وترشيح نائب للرئيس وأمين صندوق والجهود والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وتشكيل عدد من اللجان العاملة بالمجلس، وقد شهد المجلس عدداً من المداخلات والأطروحات من الأعضاء على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وكان رئيس مجلس الإدارة قد تقدم باسمه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الجديد بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة – أعزها الله -لحرصها على تعظيم الفائدة والقيمة التي يقدمها القطاع الخيري وغير الربحي ودعمها المستمر لها، وللأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله -أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة على ثقته في ترشيح المجلس وما تحظى به اللجنة من رعاية واهتمام ومتابعة من سموه الكريم دائماً وأبداً لكل ما يسهم في تطور العمل في تراحم وتحقيق مستهدفاتها.

كما رحب "الزهراني "بأعضاء المجلس وكذلك المدير التنفيذي ومنسوبو ومنسوبات اللجنة، ومثمناً جهود المجلس السابق برئاسة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله في الفترة الماضية وأثرها الكبير والملموس في تحقيق عدد من الإنجازات.

وأشاد الأمين العام بتراحم الباحة وما تقدمه من برامج وفعاليات في رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مستعرضاً ملامح طريق اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " المستقبلية وإستراتيجيتها التي تسير عليها وفق رؤية مملكتنا الغالية 2030.

وأضاف القرني أن "تراحم" ماضية قدماً نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم، إضافة إلى تطوير بيئة العمل والاستفادة من التقنية الحديثة، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز وبناء المبادرات التكاملية.