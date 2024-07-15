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"الشورى" يطالب "البريد" بالإسراع بدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية

دعا "شؤون الأسرة" لإدراج الوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية

أكد مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على مؤسسة البريد السعودي الإسراع في تطوير بنيتها التحتية لدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية.

وقال "الشورى": على مؤسسة البريد السعودي تطوير بيئة العمل كمؤسسة خدمية قادرة على المنافسة، تعمل في مجال تجاري، ويجب عليها تطوير هيكلها التنظيمي بما يخدم أنشطتها الأساسية والتجارية.

من ناحية أخرى، طالَبَ المجلس، في قرار أصدره اليوم، الديوان العام للمحاسبة بالعمل على تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء.

وقال المجلس: على الديوان العام للمحاسبة دعم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) لزيادة طاقته الاستيعابية.

وأكد "الشورى" على ما ورد في البند "ثانيًا" من قرار مجلس الشورى رقم (15/8) وتاريخ 25/ 3/ 1437هـ، الذي ينص على أن "على الجهات المشمولة باختصاص الديوان، إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها، وربطها تقنيًّا بالنظام الآلي للديوان".

إلى ذلك، طالَبَ "الشورى" مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات المعنية في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.

وقال المجلس: يجب على مجلس شؤون الأسرة إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية؛ وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ.

وأضاف: يجب على مجلس شؤون الأسرة إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "البريد" بالإسراع بدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية
سبق

أكد مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على مؤسسة البريد السعودي الإسراع في تطوير بنيتها التحتية لدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية.

وقال "الشورى": على مؤسسة البريد السعودي تطوير بيئة العمل كمؤسسة خدمية قادرة على المنافسة، تعمل في مجال تجاري، ويجب عليها تطوير هيكلها التنظيمي بما يخدم أنشطتها الأساسية والتجارية.

من ناحية أخرى، طالَبَ المجلس، في قرار أصدره اليوم، الديوان العام للمحاسبة بالعمل على تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء.

وقال المجلس: على الديوان العام للمحاسبة دعم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) لزيادة طاقته الاستيعابية.

وأكد "الشورى" على ما ورد في البند "ثانيًا" من قرار مجلس الشورى رقم (15/8) وتاريخ 25/ 3/ 1437هـ، الذي ينص على أن "على الجهات المشمولة باختصاص الديوان، إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها، وربطها تقنيًّا بالنظام الآلي للديوان".

إلى ذلك، طالَبَ "الشورى" مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات المعنية في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.

وقال المجلس: يجب على مجلس شؤون الأسرة إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية؛ وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ.

وأضاف: يجب على مجلس شؤون الأسرة إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
01:46 PM

"الشورى" يطالب "البريد" بالإسراع بدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية

دعا "شؤون الأسرة" لإدراج الوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على مؤسسة البريد السعودي الإسراع في تطوير بنيتها التحتية لدعم التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية.

وقال "الشورى": على مؤسسة البريد السعودي تطوير بيئة العمل كمؤسسة خدمية قادرة على المنافسة، تعمل في مجال تجاري، ويجب عليها تطوير هيكلها التنظيمي بما يخدم أنشطتها الأساسية والتجارية.

من ناحية أخرى، طالَبَ المجلس، في قرار أصدره اليوم، الديوان العام للمحاسبة بالعمل على تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي والرقابة على الأداء.

وقال المجلس: على الديوان العام للمحاسبة دعم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) لزيادة طاقته الاستيعابية.

وأكد "الشورى" على ما ورد في البند "ثانيًا" من قرار مجلس الشورى رقم (15/8) وتاريخ 25/ 3/ 1437هـ، الذي ينص على أن "على الجهات المشمولة باختصاص الديوان، إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها، وربطها تقنيًّا بالنظام الآلي للديوان".

إلى ذلك، طالَبَ "الشورى" مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات المعنية في إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.

وقال المجلس: يجب على مجلس شؤون الأسرة إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية؛ وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ.

وأضاف: يجب على مجلس شؤون الأسرة إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة.

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