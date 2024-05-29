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أمن الدولة تدشّن البوابة الإلكترونية للتحريات المالية والإبلاغ الإلكتروني

تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قِبَل التحريات المالية

رعى رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، مساء أمس، حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط (Www.SAFIU.GOV.SA)، وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني، تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة؛ وفق نماذج تم اعتمادها من قِبَل التحريات المالية.

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أمن الدولة تدشّن البوابة الإلكترونية للتحريات المالية والإبلاغ الإلكتروني
سبق

رعى رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، مساء أمس، حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط (Www.SAFIU.GOV.SA)، وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني، تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة؛ وفق نماذج تم اعتمادها من قِبَل التحريات المالية.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:38 AM

أمن الدولة تدشّن البوابة الإلكترونية للتحريات المالية والإبلاغ الإلكتروني

تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قِبَل التحريات المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رعى رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، مساء أمس، حفل تدشين البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتحريات المالية على الرابط (Www.SAFIU.GOV.SA)، وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني، تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة؛ وفق نماذج تم اعتمادها من قِبَل التحريات المالية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,062
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,945
29 مليار ..

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