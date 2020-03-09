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الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" من 7 جنسيات

تم التعرف عليهم خلال فحص المخالطين القادمين من الخارج

أكدت الإمارات، اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى أشخاص من جنسيات مختلفة.

ووفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال بيان لوزارة الصحة إن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصاً واحداً من كل من روسيا والهند وسوريا".

وأضافت الوزارة: تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها سابقاً، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" من 7 جنسيات
سبق

أكدت الإمارات، اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى أشخاص من جنسيات مختلفة.

ووفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال بيان لوزارة الصحة إن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصاً واحداً من كل من روسيا والهند وسوريا".

وأضافت الوزارة: تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها سابقاً، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:48 PM

الإمارات تؤكد 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" من 7 جنسيات

تم التعرف عليهم خلال فحص المخالطين القادمين من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الإمارات، اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لدى أشخاص من جنسيات مختلفة.

ووفقاً لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال بيان لوزارة الصحة إن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات وثلاثة أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصاً واحداً من كل من روسيا والهند وسوريا".

وأضافت الوزارة: تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها سابقاً، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

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