"الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.