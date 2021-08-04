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"الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:45 PM

"الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على تبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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