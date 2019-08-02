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"عمل الخبر" ينهي معاناة عاملة إندونيسية لم تستلم رواتبها 15 عامًا

قيمة مستحقاتها بلغت 138 ألف ريال.. وانتهاء الشكوى بالتصالح

أنهت لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم في مكتب العمل بمحافظة الخبر، معاناة عاملة منزلية من الجنسية الإندونيسية، عملت لدى أحد المواطنين لمدة 15 عامًا وستة أشهر متواصلة، دون تمتعها بأي إجازة طيلة فترة عملها، مع انقطاع تواصلها بذويها، وعدم تسلّمها لأجورها الشهرية طوال هذه الفترة.

ووردت شكوى من قِبَل السفارة الإندونيسية بالرياض توضّح معاناة العاملة، وبعد التواصل مع صاحب العمل؛‏ حضر أطراف الدعوى إلى مقر اللجنة بحضور مندوبي السفارة الإندونيسية لإنهاء إجراءات تسوية مستحقات العاملة.

‏وقد تم إنهاء الدعوى بالصلح، والتزام صاحب العمل بدفع جميع الأجور المتأخرة والتي بلغت 138 ألف ريال؛ ‏حيث تم دفعها بموجب شيك بنكي، مع التزامه بتحمل قيمة تذكرة السفر، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملة، وتحمّل جميع ما يترتب على ذلك من رسوم وغرامات.

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"عمل الخبر" ينهي معاناة عاملة إندونيسية لم تستلم رواتبها 15 عامًا
سبق

أنهت لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم في مكتب العمل بمحافظة الخبر، معاناة عاملة منزلية من الجنسية الإندونيسية، عملت لدى أحد المواطنين لمدة 15 عامًا وستة أشهر متواصلة، دون تمتعها بأي إجازة طيلة فترة عملها، مع انقطاع تواصلها بذويها، وعدم تسلّمها لأجورها الشهرية طوال هذه الفترة.

ووردت شكوى من قِبَل السفارة الإندونيسية بالرياض توضّح معاناة العاملة، وبعد التواصل مع صاحب العمل؛‏ حضر أطراف الدعوى إلى مقر اللجنة بحضور مندوبي السفارة الإندونيسية لإنهاء إجراءات تسوية مستحقات العاملة.

‏وقد تم إنهاء الدعوى بالصلح، والتزام صاحب العمل بدفع جميع الأجور المتأخرة والتي بلغت 138 ألف ريال؛ ‏حيث تم دفعها بموجب شيك بنكي، مع التزامه بتحمل قيمة تذكرة السفر، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملة، وتحمّل جميع ما يترتب على ذلك من رسوم وغرامات.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:04 PM

"عمل الخبر" ينهي معاناة عاملة إندونيسية لم تستلم رواتبها 15 عامًا

قيمة مستحقاتها بلغت 138 ألف ريال.. وانتهاء الشكوى بالتصالح

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حامد العلي - الدمام
6
1,135

أنهت لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم في مكتب العمل بمحافظة الخبر، معاناة عاملة منزلية من الجنسية الإندونيسية، عملت لدى أحد المواطنين لمدة 15 عامًا وستة أشهر متواصلة، دون تمتعها بأي إجازة طيلة فترة عملها، مع انقطاع تواصلها بذويها، وعدم تسلّمها لأجورها الشهرية طوال هذه الفترة.

ووردت شكوى من قِبَل السفارة الإندونيسية بالرياض توضّح معاناة العاملة، وبعد التواصل مع صاحب العمل؛‏ حضر أطراف الدعوى إلى مقر اللجنة بحضور مندوبي السفارة الإندونيسية لإنهاء إجراءات تسوية مستحقات العاملة.

‏وقد تم إنهاء الدعوى بالصلح، والتزام صاحب العمل بدفع جميع الأجور المتأخرة والتي بلغت 138 ألف ريال؛ ‏حيث تم دفعها بموجب شيك بنكي، مع التزامه بتحمل قيمة تذكرة السفر، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملة، وتحمّل جميع ما يترتب على ذلك من رسوم وغرامات.

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