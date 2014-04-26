النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. هذه الدولة لم تسجل وفيات بكورونا

يأتي ذلك في الوقت الذي تخرج فيه من عزل عام مستمر منذ شهرين

قالت السلطات الصحية البرتغالية: إن البرتغال لم تسجل الاثنين أي حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة اليوم.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. هذه الدولة لم تسجل وفيات بكورونا
سبق

قالت السلطات الصحية البرتغالية: إن البرتغال لم تسجل الاثنين أي حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة اليوم.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
08:12 PM

للمرة الأولى منذ 9 أشهر.. هذه الدولة لم تسجل وفيات بكورونا

يأتي ذلك في الوقت الذي تخرج فيه من عزل عام مستمر منذ شهرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
200

قالت السلطات الصحية البرتغالية: إن البرتغال لم تسجل الاثنين أي حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة اليوم.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة