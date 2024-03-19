النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصدر: لا صحة لوجود كاميرات حرارية بمداخل أبواب الحرم

أكد أن الجهاز وُضع تجريبياً لأغراض مستقبلية وتمّت إزالته

نفى مصدر مطلع ما تم تداوله حول وجود كاميرات حرارية وضعت على أحد أبواب الحرم المكي الشريف، وتوجيه زوار المسجد الحرام إليها؛ للكشف على حرارة أجسادهم؛ لاستبعاد من تظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وبيّن المصدر أن الجهاز الذي وُضع يُستخدم لأغراض تجريبية مستقبلية، وأخذ منه عينة بسيطة، وتمت إزالته من الموقع ولا صحة لوجوده، واستمرار العمل به.

كاميرات حرارية الحرم المكي الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصدر: لا صحة لوجود كاميرات حرارية بمداخل أبواب الحرم
سبق

نفى مصدر مطلع ما تم تداوله حول وجود كاميرات حرارية وضعت على أحد أبواب الحرم المكي الشريف، وتوجيه زوار المسجد الحرام إليها؛ للكشف على حرارة أجسادهم؛ لاستبعاد من تظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وبيّن المصدر أن الجهاز الذي وُضع يُستخدم لأغراض تجريبية مستقبلية، وأخذ منه عينة بسيطة، وتمت إزالته من الموقع ولا صحة لوجوده، واستمرار العمل به.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:03 PM

مصدر: لا صحة لوجود كاميرات حرارية بمداخل أبواب الحرم

أكد أن الجهاز وُضع تجريبياً لأغراض مستقبلية وتمّت إزالته

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
11,135

نفى مصدر مطلع ما تم تداوله حول وجود كاميرات حرارية وضعت على أحد أبواب الحرم المكي الشريف، وتوجيه زوار المسجد الحرام إليها؛ للكشف على حرارة أجسادهم؛ لاستبعاد من تظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة.

وبيّن المصدر أن الجهاز الذي وُضع يُستخدم لأغراض تجريبية مستقبلية، وأخذ منه عينة بسيطة، وتمت إزالته من الموقع ولا صحة لوجوده، واستمرار العمل به.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,798
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,001

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة