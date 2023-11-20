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مفاجأة.. دهس طالب أثناء توثيق فيديو توعوي عن أخطار قطع الطلاب للطريق

لم ينتبه أحد للحادث والطفل وقف وأكمل طريقه

لم يكن يدور بخلد إحدى السيدات أثناء تقديمها نصيحة لأولياء الأمور من أمام بوابة إحدى المدارس الابتدائية، أنها ستوثق حادث دهس لأحد الطلاب.

ووثق الفيديو التي بثته إحدى السيدات حادث دهس وقع في لحظة مفاجئة، عندما كانت تقدم نصيحة لأولياء الأمور عن خروج أطفالهم من المدارس وقطعهم للشارع.

وأثناء التصوير تعرض طالب يبدو أنه بالصف الأول الابتدائي للدهس من قبل سيارة من نوع "سكويا" دون أن ينتبه له قائد المركبة ولا المارة، حتى موثقة الفيديو لم تنتبه له.

وشهد ختام المقطع وقوف الطفل المدهوس وإكماله للطريق، حيث يبدو أنه لم يتعرض لأي أذى، فيما لم يوضح المقطع المكان ولا المدينة الذي وثق فيها.

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مفاجأة.. دهس طالب أثناء توثيق فيديو توعوي عن أخطار قطع الطلاب للطريق
سبق

لم يكن يدور بخلد إحدى السيدات أثناء تقديمها نصيحة لأولياء الأمور من أمام بوابة إحدى المدارس الابتدائية، أنها ستوثق حادث دهس لأحد الطلاب.

ووثق الفيديو التي بثته إحدى السيدات حادث دهس وقع في لحظة مفاجئة، عندما كانت تقدم نصيحة لأولياء الأمور عن خروج أطفالهم من المدارس وقطعهم للشارع.

وأثناء التصوير تعرض طالب يبدو أنه بالصف الأول الابتدائي للدهس من قبل سيارة من نوع "سكويا" دون أن ينتبه له قائد المركبة ولا المارة، حتى موثقة الفيديو لم تنتبه له.

وشهد ختام المقطع وقوف الطفل المدهوس وإكماله للطريق، حيث يبدو أنه لم يتعرض لأي أذى، فيما لم يوضح المقطع المكان ولا المدينة الذي وثق فيها.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
06:45 PM

مفاجأة.. دهس طالب أثناء توثيق فيديو توعوي عن أخطار قطع الطلاب للطريق

لم ينتبه أحد للحادث والطفل وقف وأكمل طريقه

A A A
فهد كاملي - جازان
9
4,853

لم يكن يدور بخلد إحدى السيدات أثناء تقديمها نصيحة لأولياء الأمور من أمام بوابة إحدى المدارس الابتدائية، أنها ستوثق حادث دهس لأحد الطلاب.

ووثق الفيديو التي بثته إحدى السيدات حادث دهس وقع في لحظة مفاجئة، عندما كانت تقدم نصيحة لأولياء الأمور عن خروج أطفالهم من المدارس وقطعهم للشارع.

وأثناء التصوير تعرض طالب يبدو أنه بالصف الأول الابتدائي للدهس من قبل سيارة من نوع "سكويا" دون أن ينتبه له قائد المركبة ولا المارة، حتى موثقة الفيديو لم تنتبه له.

وشهد ختام المقطع وقوف الطفل المدهوس وإكماله للطريق، حيث يبدو أنه لم يتعرض لأي أذى، فيما لم يوضح المقطع المكان ولا المدينة الذي وثق فيها.

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