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وزير "الإسلامية" ينشر مقطعًا صوتيًّا لـ"ابن عثيمين" عن حُكْم غياب الإمام الراتب بكثرة عن المسجد للعمرة

عبر تغريدة في حساب "آل الشيخ" بتويتر نصح فيها الأئمة بطريقة غير مباشرة

بث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مقطعًا صوتيًا للشيخ الراحل محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - وهو يجيب عن سؤال حول حكم الإمام الراتب الذي يكثر الغياب عن المسجد لخروجه في رحلات عمرة، في إشارة إلى نصيحة قدمها عبر المقطع للأئمة الذين يتهاونون في التخلف عن الصلوات وتوكيل الآخرين لأعذار متعددة.

وأوضح ابن عثيمين أنه لا يجوز للإنسان ترك عمله الذي يؤتمن عليه ويذهب مع زملائه في رحلات أو لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن هذه الإمامة بمثابة عهد بين الإمام والمسؤولين يجب الوفاء به، ولا يُعقل أن يترك المرء الواجب لأداء عمل مستحب.

وأضاف أنه في حال كان الإمام غير قادر على تغيير هذا النمط من الحياة، فإن عليه ترك منصبه ليكون لشخص آخر يحافظ عليه..

ويعد حساب الوزير "آل الشيخ" من الحسابات النشطة الذي يحظى بمتابعات حيث يبث فيه نصائح مميزة وجريئة وصريحة بوجوب لزوم منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من خطر الجماعات المتطرفة، والتشديد على المبادئ السامية التي قامت عليها المملكة. (رابط التغريدة)

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير "الإسلامية" ينشر مقطعًا صوتيًّا لـ"ابن عثيمين" عن حُكْم غياب الإمام الراتب بكثرة عن المسجد للعمرة
سبق

بث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مقطعًا صوتيًا للشيخ الراحل محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - وهو يجيب عن سؤال حول حكم الإمام الراتب الذي يكثر الغياب عن المسجد لخروجه في رحلات عمرة، في إشارة إلى نصيحة قدمها عبر المقطع للأئمة الذين يتهاونون في التخلف عن الصلوات وتوكيل الآخرين لأعذار متعددة.

وأوضح ابن عثيمين أنه لا يجوز للإنسان ترك عمله الذي يؤتمن عليه ويذهب مع زملائه في رحلات أو لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن هذه الإمامة بمثابة عهد بين الإمام والمسؤولين يجب الوفاء به، ولا يُعقل أن يترك المرء الواجب لأداء عمل مستحب.

وأضاف أنه في حال كان الإمام غير قادر على تغيير هذا النمط من الحياة، فإن عليه ترك منصبه ليكون لشخص آخر يحافظ عليه..

ويعد حساب الوزير "آل الشيخ" من الحسابات النشطة الذي يحظى بمتابعات حيث يبث فيه نصائح مميزة وجريئة وصريحة بوجوب لزوم منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من خطر الجماعات المتطرفة، والتشديد على المبادئ السامية التي قامت عليها المملكة. (رابط التغريدة)

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:41 AM

وزير "الإسلامية" ينشر مقطعًا صوتيًّا لـ"ابن عثيمين" عن حُكْم غياب الإمام الراتب بكثرة عن المسجد للعمرة

عبر تغريدة في حساب "آل الشيخ" بتويتر نصح فيها الأئمة بطريقة غير مباشرة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,740

بث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، مقطعًا صوتيًا للشيخ الراحل محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - وهو يجيب عن سؤال حول حكم الإمام الراتب الذي يكثر الغياب عن المسجد لخروجه في رحلات عمرة، في إشارة إلى نصيحة قدمها عبر المقطع للأئمة الذين يتهاونون في التخلف عن الصلوات وتوكيل الآخرين لأعذار متعددة.

وأوضح ابن عثيمين أنه لا يجوز للإنسان ترك عمله الذي يؤتمن عليه ويذهب مع زملائه في رحلات أو لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن هذه الإمامة بمثابة عهد بين الإمام والمسؤولين يجب الوفاء به، ولا يُعقل أن يترك المرء الواجب لأداء عمل مستحب.

وأضاف أنه في حال كان الإمام غير قادر على تغيير هذا النمط من الحياة، فإن عليه ترك منصبه ليكون لشخص آخر يحافظ عليه..

ويعد حساب الوزير "آل الشيخ" من الحسابات النشطة الذي يحظى بمتابعات حيث يبث فيه نصائح مميزة وجريئة وصريحة بوجوب لزوم منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من خطر الجماعات المتطرفة، والتشديد على المبادئ السامية التي قامت عليها المملكة. (رابط التغريدة)

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