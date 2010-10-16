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"النصر" يسعى لعبور محطة "الوحدة الإماراتي" والتأهُّل لنصف نهائي "آسيا"

في مباراة تُقام السبت على ملعب "مرسول بارك"

تترقّب الجماهير العربية عامة والسعودية والإماراتية بصفةٍ خاصة، مباراة النصر مع شقيقه الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام مساء السبت على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

يذكر أن النصر كان قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب تراكتور الإيراني، فيما تأهل الوحدة على حساب الشارقة بركلات الترجيح.

سيعتمد الوحدة على أبرز نجومه مثل الحارس محمد الشامسي وخليل إبراهيم وقائده إسماعيل مطر وعمر خربين وجواو بيدرو.

النصر يلعب في ربع نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وخسر مباراتين فقط من 9 مباريات في مراحل خروج المغلوب، وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وسبق للبرتغالي بيدرو إيمانويل، المدرب الجديد للنصر، أنْ واجه الوحدة في الموسم الماضي بالدوري الإماراتي، عندما كان مدربًا للعين.

وقاد إيمانويل العين للفوز على الوحدة ذهابًا على أرضه 1-0، وإيابًا 4-0.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يسعى لعبور محطة "الوحدة الإماراتي" والتأهُّل لنصف نهائي "آسيا"
سبق

تترقّب الجماهير العربية عامة والسعودية والإماراتية بصفةٍ خاصة، مباراة النصر مع شقيقه الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام مساء السبت على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

يذكر أن النصر كان قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب تراكتور الإيراني، فيما تأهل الوحدة على حساب الشارقة بركلات الترجيح.

سيعتمد الوحدة على أبرز نجومه مثل الحارس محمد الشامسي وخليل إبراهيم وقائده إسماعيل مطر وعمر خربين وجواو بيدرو.

النصر يلعب في ربع نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وخسر مباراتين فقط من 9 مباريات في مراحل خروج المغلوب، وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وسبق للبرتغالي بيدرو إيمانويل، المدرب الجديد للنصر، أنْ واجه الوحدة في الموسم الماضي بالدوري الإماراتي، عندما كان مدربًا للعين.

وقاد إيمانويل العين للفوز على الوحدة ذهابًا على أرضه 1-0، وإيابًا 4-0.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
06:57 PM

"النصر" يسعى لعبور محطة "الوحدة الإماراتي" والتأهُّل لنصف نهائي "آسيا"

في مباراة تُقام السبت على ملعب "مرسول بارك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تترقّب الجماهير العربية عامة والسعودية والإماراتية بصفةٍ خاصة، مباراة النصر مع شقيقه الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام مساء السبت على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

يذكر أن النصر كان قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب تراكتور الإيراني، فيما تأهل الوحدة على حساب الشارقة بركلات الترجيح.

سيعتمد الوحدة على أبرز نجومه مثل الحارس محمد الشامسي وخليل إبراهيم وقائده إسماعيل مطر وعمر خربين وجواو بيدرو.

النصر يلعب في ربع نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وخسر مباراتين فقط من 9 مباريات في مراحل خروج المغلوب، وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وسبق للبرتغالي بيدرو إيمانويل، المدرب الجديد للنصر، أنْ واجه الوحدة في الموسم الماضي بالدوري الإماراتي، عندما كان مدربًا للعين.

وقاد إيمانويل العين للفوز على الوحدة ذهابًا على أرضه 1-0، وإيابًا 4-0.

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