أخمد أنفاس 475 خلال يوم .. "كورونا" يقفز بعدد الوفيات في إيطاليا إلى 2978

أقل من 1% من الضحايا لم يكونوا يعانون من أمراض

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم (الأربعاء)، عن وفاة 475 شخصًا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2978.

ونقل "روسيا اليوم" عن وسائل الإعلام الإيطالية أن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط.

وبينت وسائل الإعلام أن المقاطعة سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز بلغ 17713.

في سياق متصل أفاد تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا، بأن أقل من 1 في المئة من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.