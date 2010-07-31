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محترف الهلال "قوميز" مهنئًا: أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها وأن تتحقق رغباتكم

قدَّم الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال، رسالة للشعب السعودي وجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويرتبط قوميز بشكل كبير بالشعب السعودي، ودائمًا ما يشاركهم أعيادهم ومناسباتهم باستمرار من خلال طرق مميزة، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد جوميز عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عيدًا مباركًا. أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها. أتمنى أن تتحقق جميع رغباتكم".

وأتمت إدارة نادي الهلال مؤخرًا إجراءات تجديد عقد المهاجم والهداف الفرنسي حتى عام 2022، الذي أبدى فخره وسعادته الكبيرة بالبقاء عامَين إضافيَّين، ومعرفة المزيد عن الثقافة السعودية.

الهلال قوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محترف الهلال "قوميز" مهنئًا: أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها وأن تتحقق رغباتكم
سبق

قدَّم الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال، رسالة للشعب السعودي وجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويرتبط قوميز بشكل كبير بالشعب السعودي، ودائمًا ما يشاركهم أعيادهم ومناسباتهم باستمرار من خلال طرق مميزة، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد جوميز عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عيدًا مباركًا. أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها. أتمنى أن تتحقق جميع رغباتكم".

وأتمت إدارة نادي الهلال مؤخرًا إجراءات تجديد عقد المهاجم والهداف الفرنسي حتى عام 2022، الذي أبدى فخره وسعادته الكبيرة بالبقاء عامَين إضافيَّين، ومعرفة المزيد عن الثقافة السعودية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:22 PM

محترف الهلال "قوميز" مهنئًا: أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها وأن تتحقق رغباتكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال، رسالة للشعب السعودي وجميع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويرتبط قوميز بشكل كبير بالشعب السعودي، ودائمًا ما يشاركهم أعيادهم ومناسباتهم باستمرار من خلال طرق مميزة، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد جوميز عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عيدًا مباركًا. أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها. أتمنى أن تتحقق جميع رغباتكم".

وأتمت إدارة نادي الهلال مؤخرًا إجراءات تجديد عقد المهاجم والهداف الفرنسي حتى عام 2022، الذي أبدى فخره وسعادته الكبيرة بالبقاء عامَين إضافيَّين، ومعرفة المزيد عن الثقافة السعودية.

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