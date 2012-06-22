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أخضـر السهام السعودي يـصل لباريس

استعدادًا للمشاركة في المرحلة الثالثة من بطولة العالم

يدشن المنتخب السعودي الأول للسهـام غداً الثلاثاء مشاركته في بطولة العـالم للسهام "المرحلة الثالثة" والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 21-26 يونيو الجـاري.

وشارك اليوم الاثنين كل من منصور علوي وعبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي وصلاح الشمراني في التدريبات الرسمية للبطـولة بعد أن تم اختيارهم للمشاركة في البطولة من قبل السيد "بول" مدرب المنتخب السعودي للسهام، فيما يترأس البعثة السعودية الأستاذ بكر التويجري الأمين العام للاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضـر السهام السعودي يـصل لباريس
سبق

يدشن المنتخب السعودي الأول للسهـام غداً الثلاثاء مشاركته في بطولة العـالم للسهام "المرحلة الثالثة" والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 21-26 يونيو الجـاري.

وشارك اليوم الاثنين كل من منصور علوي وعبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي وصلاح الشمراني في التدريبات الرسمية للبطـولة بعد أن تم اختيارهم للمشاركة في البطولة من قبل السيد "بول" مدرب المنتخب السعودي للسهام، فيما يترأس البعثة السعودية الأستاذ بكر التويجري الأمين العام للاتحاد.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
03:42 PM

أخضـر السهام السعودي يـصل لباريس

استعدادًا للمشاركة في المرحلة الثالثة من بطولة العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشن المنتخب السعودي الأول للسهـام غداً الثلاثاء مشاركته في بطولة العـالم للسهام "المرحلة الثالثة" والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 21-26 يونيو الجـاري.

وشارك اليوم الاثنين كل من منصور علوي وعبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي وصلاح الشمراني في التدريبات الرسمية للبطـولة بعد أن تم اختيارهم للمشاركة في البطولة من قبل السيد "بول" مدرب المنتخب السعودي للسهام، فيما يترأس البعثة السعودية الأستاذ بكر التويجري الأمين العام للاتحاد.

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