منظمات دولية تطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي

من جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين في اليمن

طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب؛ وذلك من جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك موجَّه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، أن جرائم ميليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل، والتعذيب، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، وتفجير المنازل، وزرع الألغام بأنواعها المختلفة، البرية والبحرية.

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي انتهجت سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية، وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وهو الأمر الذي وثَّقته منظمات دولية في تقارير، وتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية، واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقًا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما اتُّفق عليه في استوكهولم؛ وهو ما مكَّن ميليشيا الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسرًا منذ عام 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقُصَّر، وتستخدم نظامًا تعليميًّا يُحرِّض على العنف مستمَّدًّا من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، إضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين، بينهم قاصر، ولا يزال هناك نساء وقُصَّر محكومون بالإعدام.

ولفت البيان النظر إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء، التي وصلت إلى حد القتل، والاعتداء الجسدي، والاختطاف، والعنف الجنسـي. موضحًا أن عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

وأفادت المنظمات الحقوقية في البيان المشترك بأن ‎ميليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام، واتخاذ النازحين دروعًا بشرية. كما دعت المنظمات البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي، وتصنيفها جماعة إرهابية.