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عسير والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة توقعان مذكرة تفاهم

لتفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق رؤية 2030

وقع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، بمقر هيئة تطوير عسير في مدينة أبها، مذكرة تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والذي مثله المدير العام المكلف للمركز، المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نيّاز.

وتنص المذكرة على تفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية، وإشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، والتكامل ما بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، حسب التخصص لكل طرف.

ووجّه الأمير "تركي" بتشكيل فريق من الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للاستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.

من جانبه، استعرض المدير العام المكلف لمركز "أداء"، مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة، بما يضمن كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما استعرض "لوحة مؤشرات منصة وطني" التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق تقييمات المستفيدين.

وأوضح "نياز" أن مركز "أداء" يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.

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عسير والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، بمقر هيئة تطوير عسير في مدينة أبها، مذكرة تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والذي مثله المدير العام المكلف للمركز، المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نيّاز.

وتنص المذكرة على تفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية، وإشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، والتكامل ما بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، حسب التخصص لكل طرف.

ووجّه الأمير "تركي" بتشكيل فريق من الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للاستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.

من جانبه، استعرض المدير العام المكلف لمركز "أداء"، مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة، بما يضمن كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما استعرض "لوحة مؤشرات منصة وطني" التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق تقييمات المستفيدين.

وأوضح "نياز" أن مركز "أداء" يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
05:56 PM

عسير والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة توقعان مذكرة تفاهم

لتفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وقع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، بمقر هيئة تطوير عسير في مدينة أبها، مذكرة تعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والذي مثله المدير العام المكلف للمركز، المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نيّاز.

وتنص المذكرة على تفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية، وإشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة، والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، والتكامل ما بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، حسب التخصص لكل طرف.

ووجّه الأمير "تركي" بتشكيل فريق من الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للاستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.

من جانبه، استعرض المدير العام المكلف لمركز "أداء"، مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة، بما يضمن كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما استعرض "لوحة مؤشرات منصة وطني" التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق تقييمات المستفيدين.

وأوضح "نياز" أن مركز "أداء" يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.

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