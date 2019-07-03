أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية.
وتابع "الجدعان" قائلاً: من مزايا طرح المملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وأضاف وزير المالية: لقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد، مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل.
"الجدعان": نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو يؤكد قوة وريادة المملكة في الأسواق المالية
يمكّن السعودية من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد
أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية.
وتابع "الجدعان" قائلاً: من مزايا طرح المملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وأضاف وزير المالية: لقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد، مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل.
أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية.
"الجدعان": نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو يؤكد قوة وريادة المملكة في الأسواق المالية
يمكّن السعودية من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد
أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية.
وتابع "الجدعان" قائلاً: من مزايا طرح المملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.
وأضاف وزير المالية: لقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد، مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل.