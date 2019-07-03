أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية. وتابع "الجدعان" قائلاً: من مزايا طرح المملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو. وأضاف وزير المالية: لقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد، مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل.

"الجدعان": نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو يؤكد قوة وريادة المملكة في الأسواق المالية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-03 أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية.

وتابع "الجدعان" قائلاً: من مزايا طرح المملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

وأضاف وزير المالية: لقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد، مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 07:01 PM

"الجدعان": نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو يؤكد قوة وريادة المملكة في الأسواق المالية يمكّن السعودية من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد





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أكد وزير المالية محمد الجدعان نجاح الطرح الأول للسندات الدولية باليورو، وقال: إن ذلك يؤكد قوة وريادة المملكة في أسواق الأوراق المالية الدولية.

وتابع "الجدعان" قائلاً: من مزايا طرح المملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو.

وأضاف وزير المالية: لقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد، مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل.