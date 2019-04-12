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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"كورونا".. الشائعات العنصرية تطارد الأفارقة في الصين

طردوا من أعمالهم ومساكنهم.. والمئات منهم بلا مأوى

انتشرت شائعات لا أساس لها من الصحة، الأسبوع الماضي، مفادها أن فيروس كورونا تفشى بشكل كبير بين المجتمعات الإفريقية في مدينة قوانغتشو الصينية.
وبعد أيامٍ قلائل، بدأ مسؤولو الصحة في قصد منازل المهاجرين الأفارقة لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس. كما قام ملّاك المنازل والفنادق بإجلاء مئات الأفارقة، ما اضطر كثراً منهم إلى الخضوع للحجر الصحي، رغم ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.
ومع تزايد المخاوف من أن تتحول مدن كقوانغتشو إلى بورٍ لموجة ثانية من تفشي الوباء، وجد المئات من الأفارقة أنفسهم بلا مأوى.
وبعث سفراء لعدة دول إفريقية في الصين برسائل إلى وزير خارجية البلاد، تحمل شكاوى من "الوصم والتمييز" الذي يتعرض له هؤلاء، طبقاً لـ"بي بي سي".
ونفت السفارة الصينية في زيمبابوي، السبت، هذه الاتهامات بالقول إن "الصين تعامل جميع الصينيين والأجانب، على أراضيها، على قدم المساواة".
وقال طالب نيجيري، إنه طُرد من منزله في المدينة، وأنه أٌجبر على الاختباء.
وأضاف الشاب أنه "فرّ من الشرطة بسبب الطريقة التي يوقعون بها الكشف على الناس، زاعمين أنهم مصابون بمرض، وحاملين معهم كل هذه الحقن".
ويتابع الشاب: "إنهم يقصدون المنازل ويخرجون الناس، ويبقونهم في الفنادق. أنا فقط أختبئ وأعيش بنعمة الله".
ويذكر أن قوانغتشو كانت حاضنة أكبر مجتمع إفريقي في آسيا، خلال العقد الأول من القرن الحالي، ولكن أعداد الأفارقة الذين يعيشون في المدينة تضاءلت، على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا".. الشائعات العنصرية تطارد الأفارقة في الصين
سبق

انتشرت شائعات لا أساس لها من الصحة، الأسبوع الماضي، مفادها أن فيروس كورونا تفشى بشكل كبير بين المجتمعات الإفريقية في مدينة قوانغتشو الصينية.
وبعد أيامٍ قلائل، بدأ مسؤولو الصحة في قصد منازل المهاجرين الأفارقة لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس. كما قام ملّاك المنازل والفنادق بإجلاء مئات الأفارقة، ما اضطر كثراً منهم إلى الخضوع للحجر الصحي، رغم ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.
ومع تزايد المخاوف من أن تتحول مدن كقوانغتشو إلى بورٍ لموجة ثانية من تفشي الوباء، وجد المئات من الأفارقة أنفسهم بلا مأوى.
وبعث سفراء لعدة دول إفريقية في الصين برسائل إلى وزير خارجية البلاد، تحمل شكاوى من "الوصم والتمييز" الذي يتعرض له هؤلاء، طبقاً لـ"بي بي سي".
ونفت السفارة الصينية في زيمبابوي، السبت، هذه الاتهامات بالقول إن "الصين تعامل جميع الصينيين والأجانب، على أراضيها، على قدم المساواة".
وقال طالب نيجيري، إنه طُرد من منزله في المدينة، وأنه أٌجبر على الاختباء.
وأضاف الشاب أنه "فرّ من الشرطة بسبب الطريقة التي يوقعون بها الكشف على الناس، زاعمين أنهم مصابون بمرض، وحاملين معهم كل هذه الحقن".
ويتابع الشاب: "إنهم يقصدون المنازل ويخرجون الناس، ويبقونهم في الفنادق. أنا فقط أختبئ وأعيش بنعمة الله".
ويذكر أن قوانغتشو كانت حاضنة أكبر مجتمع إفريقي في آسيا، خلال العقد الأول من القرن الحالي، ولكن أعداد الأفارقة الذين يعيشون في المدينة تضاءلت، على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:09 PM

"كورونا".. الشائعات العنصرية تطارد الأفارقة في الصين

طردوا من أعمالهم ومساكنهم.. والمئات منهم بلا مأوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشرت شائعات لا أساس لها من الصحة، الأسبوع الماضي، مفادها أن فيروس كورونا تفشى بشكل كبير بين المجتمعات الإفريقية في مدينة قوانغتشو الصينية.
وبعد أيامٍ قلائل، بدأ مسؤولو الصحة في قصد منازل المهاجرين الأفارقة لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس. كما قام ملّاك المنازل والفنادق بإجلاء مئات الأفارقة، ما اضطر كثراً منهم إلى الخضوع للحجر الصحي، رغم ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.
ومع تزايد المخاوف من أن تتحول مدن كقوانغتشو إلى بورٍ لموجة ثانية من تفشي الوباء، وجد المئات من الأفارقة أنفسهم بلا مأوى.
وبعث سفراء لعدة دول إفريقية في الصين برسائل إلى وزير خارجية البلاد، تحمل شكاوى من "الوصم والتمييز" الذي يتعرض له هؤلاء، طبقاً لـ"بي بي سي".
ونفت السفارة الصينية في زيمبابوي، السبت، هذه الاتهامات بالقول إن "الصين تعامل جميع الصينيين والأجانب، على أراضيها، على قدم المساواة".
وقال طالب نيجيري، إنه طُرد من منزله في المدينة، وأنه أٌجبر على الاختباء.
وأضاف الشاب أنه "فرّ من الشرطة بسبب الطريقة التي يوقعون بها الكشف على الناس، زاعمين أنهم مصابون بمرض، وحاملين معهم كل هذه الحقن".
ويتابع الشاب: "إنهم يقصدون المنازل ويخرجون الناس، ويبقونهم في الفنادق. أنا فقط أختبئ وأعيش بنعمة الله".
ويذكر أن قوانغتشو كانت حاضنة أكبر مجتمع إفريقي في آسيا، خلال العقد الأول من القرن الحالي، ولكن أعداد الأفارقة الذين يعيشون في المدينة تضاءلت، على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

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