قامت شركة صينية منفذة لمشروعات شركة الكهرباء بمحافظة الأفلاج اليوم بتوزيع كمامات ومعقمات في عدد من المواقع بمحافظة الأفلاج. وقدم المقيمون الصينيون معقمات وكمامات لأفراد مركز الضبط الأمني بالأفلاج وعدد من الجهات الأخرى بالمحافظة، مرددين عبارات الشكر والثناء للمملكة على وقوفها الدائم مع الشعب الصيني. وأكدوا أن ما يقومون به اليوم هو جزء من رد واجب الوفاء للمملكة العربية، وما قدمته من مساعدات ودعم وتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

بعد توزيع كمامات ومعقمات بالأفلاج.. صينيون: هذا أقل واجب للمملكة مسلّم الهواملة سبق 2020-04-06 قامت شركة صينية منفذة لمشروعات شركة الكهرباء بمحافظة الأفلاج اليوم بتوزيع كمامات ومعقمات في عدد من المواقع بمحافظة الأفلاج.



وقدم المقيمون الصينيون معقمات وكمامات لأفراد مركز الضبط الأمني بالأفلاج وعدد من الجهات الأخرى بالمحافظة، مرددين عبارات الشكر والثناء للمملكة على وقوفها الدائم مع الشعب الصيني.



وأكدوا أن ما يقومون به اليوم هو جزء من رد واجب الوفاء للمملكة العربية، وما قدمته من مساعدات ودعم وتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 04:14 PM

اخر تعديل 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 05:52 PM

بعد توزيع كمامات ومعقمات بالأفلاج.. صينيون: هذا أقل واجب للمملكة مرددين عبارات الشكر والثناء للسعودية على وقوفها الدائم مع الشعب الصيني





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قامت شركة صينية منفذة لمشروعات شركة الكهرباء بمحافظة الأفلاج اليوم بتوزيع كمامات ومعقمات في عدد من المواقع بمحافظة الأفلاج.



وقدم المقيمون الصينيون معقمات وكمامات لأفراد مركز الضبط الأمني بالأفلاج وعدد من الجهات الأخرى بالمحافظة، مرددين عبارات الشكر والثناء للمملكة على وقوفها الدائم مع الشعب الصيني.



وأكدوا أن ما يقومون به اليوم هو جزء من رد واجب الوفاء للمملكة العربية، وما قدمته من مساعدات ودعم وتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.