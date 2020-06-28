وقال متحدث وزارة الصحة: إن "رقم الحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة"، مشيرًا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي إلى أنها تستقر حاليًا، ومؤكدًا أنه تتم مراقبتها بشكل يومي.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ملاحظة ارتفاع قليل في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعو إلى الحذر أكثر.

"متحدث الصحة": نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى والحالات الحرجة محمد المواسي سبق 2020-06-28 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ملاحظة ارتفاع قليل في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعو إلى الحذر أكثر. وقال متحدث وزارة الصحة: إن "رقم الحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة"، مشيرًا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي إلى أنها تستقر حاليًا، ومؤكدًا أنه تتم مراقبتها بشكل يومي.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 04:21 PM

"متحدث الصحة": نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى والحالات الحرجة أكد مراقبتها بشكل يومي





A A A





1 مشاركة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ملاحظة ارتفاع قليل في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعو إلى الحذر أكثر.

وقال متحدث وزارة الصحة: إن "رقم الحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة"، مشيرًا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي إلى أنها تستقر حاليًا، ومؤكدًا أنه تتم مراقبتها بشكل يومي.