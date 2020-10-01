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واشنطن ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية

"بومبيو" أشار إلى أن المناقشات ستعزز الاستقرار والأمن

رحبت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، باتفاق لبنان وإسرائيل على إطار لبدء محادثات بوساطة أمريكية؛ بهدف حل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الحدود البحرية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "المناقشات بين الدولتين يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان وإسرائيل على حد سواء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "بومبيو" بهذا التصريح بعد أن أعلن مسؤولون أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية.

وهناك خلافات بين لبنان وإسرائيل بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

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واشنطن ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية
سبق

رحبت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، باتفاق لبنان وإسرائيل على إطار لبدء محادثات بوساطة أمريكية؛ بهدف حل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الحدود البحرية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "المناقشات بين الدولتين يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان وإسرائيل على حد سواء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "بومبيو" بهذا التصريح بعد أن أعلن مسؤولون أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية.

وهناك خلافات بين لبنان وإسرائيل بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
06:44 PM

واشنطن ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية

"بومبيو" أشار إلى أن المناقشات ستعزز الاستقرار والأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحبت الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، باتفاق لبنان وإسرائيل على إطار لبدء محادثات بوساطة أمريكية؛ بهدف حل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن الحدود البحرية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن "المناقشات بين الدولتين يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان وإسرائيل على حد سواء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "بومبيو" بهذا التصريح بعد أن أعلن مسؤولون أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية.

وهناك خلافات بين لبنان وإسرائيل بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

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