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"تجارة حائل" تحرِّر 261 مخالفة مغالاة أسعار وتضبط جريمة غش بمركز زيوت

خلال 4500 جولة قامت بها الفِرق الرقابية على المنشآت التجارية بالمدينة

حرَّر فرع وزارة التجارة بحائل 380 مخالفة، منها 261 مخالفة مغالاة أسعار، شكلت 61% من مجموع المخالفات، وذلك خلال الفترة من 15 مارس 2020 حتى 9 إبريل 2020، وذلك عبر 4500 جولة، قامت بها الفرق الرقابية بالفرع على المنشآت التجارية بمدينة حائل والمحافظات التابعة لها.

وأوضح لـ"سبق" عددٌ من أصحاب المنشآت التجارية بأنشطتها كافة بحائل أن الفرق الميدانية لفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل مستمرة بالرقابة على الأسواق أثناء فترة منع التجوُّل، وعلى مدار الساعة، فضلاً عن وجودها خلال فترة السماح أيضًا؛ وذلك للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، وتقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزام تلك المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط أحد مراكز غيار الزيوت؛ يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص، ووضعها خلف عبوات جديدة من نوع العلب نفسه على الرف، وأمام المستهلك؛ وعليه تم ضبط وحجز المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحث فرع الوزارة بحائل المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب احتياجاتهم كافة من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.

وأهاب بالجميع عند رصد ملاحظة للإبلاغ طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

وزارة التجارة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة حائل" تحرِّر 261 مخالفة مغالاة أسعار وتضبط جريمة غش بمركز زيوت
سبق

حرَّر فرع وزارة التجارة بحائل 380 مخالفة، منها 261 مخالفة مغالاة أسعار، شكلت 61% من مجموع المخالفات، وذلك خلال الفترة من 15 مارس 2020 حتى 9 إبريل 2020، وذلك عبر 4500 جولة، قامت بها الفرق الرقابية بالفرع على المنشآت التجارية بمدينة حائل والمحافظات التابعة لها.

وأوضح لـ"سبق" عددٌ من أصحاب المنشآت التجارية بأنشطتها كافة بحائل أن الفرق الميدانية لفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل مستمرة بالرقابة على الأسواق أثناء فترة منع التجوُّل، وعلى مدار الساعة، فضلاً عن وجودها خلال فترة السماح أيضًا؛ وذلك للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، وتقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزام تلك المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط أحد مراكز غيار الزيوت؛ يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص، ووضعها خلف عبوات جديدة من نوع العلب نفسه على الرف، وأمام المستهلك؛ وعليه تم ضبط وحجز المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحث فرع الوزارة بحائل المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب احتياجاتهم كافة من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.

وأهاب بالجميع عند رصد ملاحظة للإبلاغ طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:43 AM

"تجارة حائل" تحرِّر 261 مخالفة مغالاة أسعار وتضبط جريمة غش بمركز زيوت

خلال 4500 جولة قامت بها الفِرق الرقابية على المنشآت التجارية بالمدينة

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خالد السليمي - حائل
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3,220

حرَّر فرع وزارة التجارة بحائل 380 مخالفة، منها 261 مخالفة مغالاة أسعار، شكلت 61% من مجموع المخالفات، وذلك خلال الفترة من 15 مارس 2020 حتى 9 إبريل 2020، وذلك عبر 4500 جولة، قامت بها الفرق الرقابية بالفرع على المنشآت التجارية بمدينة حائل والمحافظات التابعة لها.

وأوضح لـ"سبق" عددٌ من أصحاب المنشآت التجارية بأنشطتها كافة بحائل أن الفرق الميدانية لفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل مستمرة بالرقابة على الأسواق أثناء فترة منع التجوُّل، وعلى مدار الساعة، فضلاً عن وجودها خلال فترة السماح أيضًا؛ وذلك للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، وتقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزام تلك المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط أحد مراكز غيار الزيوت؛ يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص، ووضعها خلف عبوات جديدة من نوع العلب نفسه على الرف، وأمام المستهلك؛ وعليه تم ضبط وحجز المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحث فرع الوزارة بحائل المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب احتياجاتهم كافة من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.

وأهاب بالجميع عند رصد ملاحظة للإبلاغ طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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