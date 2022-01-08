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شاهد.. انطلاقة "مسبار 5" وتحليق 120 طالبًا في فضاء العلوم

حفل يرعاه نائب أمير الشرقية.. التنظيم لـ"بناء" والبرامج متنوعة

برعاية من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أُقيم، صباح اليوم السبت، حفل انطلاق المخيم العلمي الخامس 2022م "مسبار 5" الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ حيث يشارك في المخيم "120" طالبًا وطالبة تم ترشيحهم من قبل "28" جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة.

بدأ حفل الانطلاق الذي أقيم عن بعد بآيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب طلال الراشدي -أحد الطلاب المشاركين في المخيم- ثم ألقى عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام، كلمة رفع فيها الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمخيم، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على رعايته للمخيم في نسخته الخامسة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، على اهتمامه المتواصل بالمخيم في جميع نُسَخه.

وأوصل "الخالدي" شكره للشريك الاستراتيجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وللشركاء الداعمين، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمعيات، والمشرفين والمشرفات على المخيم والطلاب المشاركين به.

وأوضح، في كلمته، أن المخيم سيستمر لفترة ثمانية أيام حتى يوم السبت القادم الموافق 15 يناير 2022م، ويهدف من خلال برامجه ومساراته إلى تقديم الإثراء المعرفي في المجالات العلمية الحديثة للعلوم والتقنية بما يساهم في تحقيق رؤية الوطن "2030"، وذلك لعدد "120" ابنًا وابنة تم قبولهم من بين عدد من المتقدمين والمرشحين من قبل "28" جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، واثقًا من أنه وبعد إتمامهم المخيم ستتكون لديهم القدرة على استشراف المستقبل والعزيمة على خدمة وطنهم ومجتمعاتهم.

ثم تابع الحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بالمخيم الذي يقام سنويًا منذ العام 2018، ويستهدف الطلاب والطالبات المتميزين من أيتام المملكة، وفيه يتم التركيز على إثراء المشاركين وتعريفهم بأهم مهارات القرن الحادي والعشرين، كما حوى المقطع مجموعة من الصور الملتقطة لأنشطة المخيم في نسخته الرابعة، وكلمات للمنظمين والأساتذة المشاركين وبعض الطلاب والطالبات المبدعين.

بعد ذلك ألقى الدكتور خالد بن علي العنزي، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية بالجامعة، كلمة قدم شكره للرعاة والداعمين والمنظمين للمخيم والمشاركين به من أساتذة وأستاذات وطلاب وطالبات، مثمّنًا الجهود التي بُذلت والأوقات التي صُرفت في إعداد محتوى المسارات والتخطيط للمشاريع العملية؛ حتى يتحصل المشاركون على حصيلة علمية قيّمة تفيدهم في مستقبلهم وينفعون بها وطنهم.

وفي ختام كلمته حث "العنزي" الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة والاستفادة القصوى مما يستلقونها من معارف وعلوم خلال فترة المخيم، وأكد أن ما يصنع شخصية المرء هو ما يملكه من خبرات ومعارف تمكنه من التواصل مع البيئة المحيطة به ووضع رسم آثاره الإيجابية عليها، وأن المخيم يُعد أكبر فرصة تمنحهم تلك الخبرات والمعارف.

يُذكر أن المخيم يحظى باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كشريك علمي وأكاديمي استراتيجي لتنفيذ المخيم وتقديم البرامج من أجل تعزيز الجودة في المادة العلمية المقدمة للمستفيدين من الطلاب والطالبات المتميزين في الصف الثالث الثانوي بالمسار "العلمي"، وسيحصل الطلبة خلال فترة المخيم على مجموعة من المعارف والمهارات في المجالات العلمية تتضمن إنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من البرامج الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة "2030"، وكذلك المهارات الحياتية الضرورية خلال المرحلة الجامعية التي هم مقبلون عليها؛ حيث يقدم تلك البرامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين هم على مستوى عال من الكفاءة والخبرة العلمية في تلك المجالات.

وحرصًا من جمعية بناء على سلامة المشاركين في المخيم، واتباعًا للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ فإن برامج المخيم ستُنفّذ عن بعد بالاستفادة من منصة "زوم"، وقد حرصت الجمعية على تزويد الطلاب والطالبات المشاركين في المخيم بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ للتأكد من أنهم سيحظون جميعهم على كافة المُمَكّنات اللازمة للاستفادة من المخيم والدخول إلى المنصة التعليمية.

وقد سبق انطلاق المخيم انعقاد مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022م بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حضره مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي، والدكتور خالد بن علي العنزي وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية بالجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين والمشاركين في تنظيم المخيم. تم في المؤتمر استعراض آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بتنظيم المخيم وإطلاع وسائل الإعلام عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاقة "مسبار 5" وتحليق 120 طالبًا في فضاء العلوم
سبق

برعاية من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أُقيم، صباح اليوم السبت، حفل انطلاق المخيم العلمي الخامس 2022م "مسبار 5" الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ حيث يشارك في المخيم "120" طالبًا وطالبة تم ترشيحهم من قبل "28" جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة.

بدأ حفل الانطلاق الذي أقيم عن بعد بآيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب طلال الراشدي -أحد الطلاب المشاركين في المخيم- ثم ألقى عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام، كلمة رفع فيها الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمخيم، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على رعايته للمخيم في نسخته الخامسة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، على اهتمامه المتواصل بالمخيم في جميع نُسَخه.

وأوصل "الخالدي" شكره للشريك الاستراتيجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وللشركاء الداعمين، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمعيات، والمشرفين والمشرفات على المخيم والطلاب المشاركين به.

وأوضح، في كلمته، أن المخيم سيستمر لفترة ثمانية أيام حتى يوم السبت القادم الموافق 15 يناير 2022م، ويهدف من خلال برامجه ومساراته إلى تقديم الإثراء المعرفي في المجالات العلمية الحديثة للعلوم والتقنية بما يساهم في تحقيق رؤية الوطن "2030"، وذلك لعدد "120" ابنًا وابنة تم قبولهم من بين عدد من المتقدمين والمرشحين من قبل "28" جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، واثقًا من أنه وبعد إتمامهم المخيم ستتكون لديهم القدرة على استشراف المستقبل والعزيمة على خدمة وطنهم ومجتمعاتهم.

ثم تابع الحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بالمخيم الذي يقام سنويًا منذ العام 2018، ويستهدف الطلاب والطالبات المتميزين من أيتام المملكة، وفيه يتم التركيز على إثراء المشاركين وتعريفهم بأهم مهارات القرن الحادي والعشرين، كما حوى المقطع مجموعة من الصور الملتقطة لأنشطة المخيم في نسخته الرابعة، وكلمات للمنظمين والأساتذة المشاركين وبعض الطلاب والطالبات المبدعين.

بعد ذلك ألقى الدكتور خالد بن علي العنزي، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية بالجامعة، كلمة قدم شكره للرعاة والداعمين والمنظمين للمخيم والمشاركين به من أساتذة وأستاذات وطلاب وطالبات، مثمّنًا الجهود التي بُذلت والأوقات التي صُرفت في إعداد محتوى المسارات والتخطيط للمشاريع العملية؛ حتى يتحصل المشاركون على حصيلة علمية قيّمة تفيدهم في مستقبلهم وينفعون بها وطنهم.

وفي ختام كلمته حث "العنزي" الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة والاستفادة القصوى مما يستلقونها من معارف وعلوم خلال فترة المخيم، وأكد أن ما يصنع شخصية المرء هو ما يملكه من خبرات ومعارف تمكنه من التواصل مع البيئة المحيطة به ووضع رسم آثاره الإيجابية عليها، وأن المخيم يُعد أكبر فرصة تمنحهم تلك الخبرات والمعارف.

يُذكر أن المخيم يحظى باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كشريك علمي وأكاديمي استراتيجي لتنفيذ المخيم وتقديم البرامج من أجل تعزيز الجودة في المادة العلمية المقدمة للمستفيدين من الطلاب والطالبات المتميزين في الصف الثالث الثانوي بالمسار "العلمي"، وسيحصل الطلبة خلال فترة المخيم على مجموعة من المعارف والمهارات في المجالات العلمية تتضمن إنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من البرامج الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة "2030"، وكذلك المهارات الحياتية الضرورية خلال المرحلة الجامعية التي هم مقبلون عليها؛ حيث يقدم تلك البرامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين هم على مستوى عال من الكفاءة والخبرة العلمية في تلك المجالات.

وحرصًا من جمعية بناء على سلامة المشاركين في المخيم، واتباعًا للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ فإن برامج المخيم ستُنفّذ عن بعد بالاستفادة من منصة "زوم"، وقد حرصت الجمعية على تزويد الطلاب والطالبات المشاركين في المخيم بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ للتأكد من أنهم سيحظون جميعهم على كافة المُمَكّنات اللازمة للاستفادة من المخيم والدخول إلى المنصة التعليمية.

وقد سبق انطلاق المخيم انعقاد مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022م بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حضره مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي، والدكتور خالد بن علي العنزي وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية بالجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين والمشاركين في تنظيم المخيم. تم في المؤتمر استعراض آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بتنظيم المخيم وإطلاع وسائل الإعلام عليها.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
02:30 PM

شاهد.. انطلاقة "مسبار 5" وتحليق 120 طالبًا في فضاء العلوم

حفل يرعاه نائب أمير الشرقية.. التنظيم لـ"بناء" والبرامج متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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برعاية من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أُقيم، صباح اليوم السبت، حفل انطلاق المخيم العلمي الخامس 2022م "مسبار 5" الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ حيث يشارك في المخيم "120" طالبًا وطالبة تم ترشيحهم من قبل "28" جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة.

بدأ حفل الانطلاق الذي أقيم عن بعد بآيات من الذكر الحكيم، تلاها الطالب طلال الراشدي -أحد الطلاب المشاركين في المخيم- ثم ألقى عبدالله بن راشد الخالدي مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام، كلمة رفع فيها الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمخيم، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على رعايته للمخيم في نسخته الخامسة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، على اهتمامه المتواصل بالمخيم في جميع نُسَخه.

وأوصل "الخالدي" شكره للشريك الاستراتيجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وللشركاء الداعمين، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمعيات، والمشرفين والمشرفات على المخيم والطلاب المشاركين به.

وأوضح، في كلمته، أن المخيم سيستمر لفترة ثمانية أيام حتى يوم السبت القادم الموافق 15 يناير 2022م، ويهدف من خلال برامجه ومساراته إلى تقديم الإثراء المعرفي في المجالات العلمية الحديثة للعلوم والتقنية بما يساهم في تحقيق رؤية الوطن "2030"، وذلك لعدد "120" ابنًا وابنة تم قبولهم من بين عدد من المتقدمين والمرشحين من قبل "28" جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، واثقًا من أنه وبعد إتمامهم المخيم ستتكون لديهم القدرة على استشراف المستقبل والعزيمة على خدمة وطنهم ومجتمعاتهم.

ثم تابع الحضور عرضًا مرئيًا للتعريف بالمخيم الذي يقام سنويًا منذ العام 2018، ويستهدف الطلاب والطالبات المتميزين من أيتام المملكة، وفيه يتم التركيز على إثراء المشاركين وتعريفهم بأهم مهارات القرن الحادي والعشرين، كما حوى المقطع مجموعة من الصور الملتقطة لأنشطة المخيم في نسخته الرابعة، وكلمات للمنظمين والأساتذة المشاركين وبعض الطلاب والطالبات المبدعين.

بعد ذلك ألقى الدكتور خالد بن علي العنزي، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية بالجامعة، كلمة قدم شكره للرعاة والداعمين والمنظمين للمخيم والمشاركين به من أساتذة وأستاذات وطلاب وطالبات، مثمّنًا الجهود التي بُذلت والأوقات التي صُرفت في إعداد محتوى المسارات والتخطيط للمشاريع العملية؛ حتى يتحصل المشاركون على حصيلة علمية قيّمة تفيدهم في مستقبلهم وينفعون بها وطنهم.

وفي ختام كلمته حث "العنزي" الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة والاستفادة القصوى مما يستلقونها من معارف وعلوم خلال فترة المخيم، وأكد أن ما يصنع شخصية المرء هو ما يملكه من خبرات ومعارف تمكنه من التواصل مع البيئة المحيطة به ووضع رسم آثاره الإيجابية عليها، وأن المخيم يُعد أكبر فرصة تمنحهم تلك الخبرات والمعارف.

يُذكر أن المخيم يحظى باستضافة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كشريك علمي وأكاديمي استراتيجي لتنفيذ المخيم وتقديم البرامج من أجل تعزيز الجودة في المادة العلمية المقدمة للمستفيدين من الطلاب والطالبات المتميزين في الصف الثالث الثانوي بالمسار "العلمي"، وسيحصل الطلبة خلال فترة المخيم على مجموعة من المعارف والمهارات في المجالات العلمية تتضمن إنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة من البرامج الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة "2030"، وكذلك المهارات الحياتية الضرورية خلال المرحلة الجامعية التي هم مقبلون عليها؛ حيث يقدم تلك البرامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين هم على مستوى عال من الكفاءة والخبرة العلمية في تلك المجالات.

وحرصًا من جمعية بناء على سلامة المشاركين في المخيم، واتباعًا للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ فإن برامج المخيم ستُنفّذ عن بعد بالاستفادة من منصة "زوم"، وقد حرصت الجمعية على تزويد الطلاب والطالبات المشاركين في المخيم بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة؛ للتأكد من أنهم سيحظون جميعهم على كافة المُمَكّنات اللازمة للاستفادة من المخيم والدخول إلى المنصة التعليمية.

وقد سبق انطلاق المخيم انعقاد مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022م بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حضره مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي، والدكتور خالد بن علي العنزي وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والبرامج الطلابية بالجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين والمشاركين في تنظيم المخيم. تم في المؤتمر استعراض آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بتنظيم المخيم وإطلاع وسائل الإعلام عليها.

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