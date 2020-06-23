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استمرار التمرين الثنائي المختلط "عبدالله 6" في السعودية والأردن

بين القوات البحرية السعودية والأردنية.. رفع للجاهزية وتطوير للتعاون

تستمر مناورات التمرين البحري الثنائي "عبدالله 6" التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية من خلال القوات البحرية الملكية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القوات من العمليات الخاصة الأردنية التي انطلقت منذ عدة أيام في الأردن؛ من أجل رفع الجاهزية القتالية وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة.

وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية وتدريبات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التدريبات التي تمّت في الأردن في الأسبوع الأول اشتملت على تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية وعن اقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع.

كما أوضح أن التدريبات التي تمّت في المملكة العربية السعودية اشتملت على محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام المباني، واقتحام سفينة (مشبه)، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والرماية بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التمرين، الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات "عبدالله 6".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار التمرين الثنائي المختلط "عبدالله 6" في السعودية والأردن
سبق

تستمر مناورات التمرين البحري الثنائي "عبدالله 6" التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية من خلال القوات البحرية الملكية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القوات من العمليات الخاصة الأردنية التي انطلقت منذ عدة أيام في الأردن؛ من أجل رفع الجاهزية القتالية وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة.

وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية وتدريبات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التدريبات التي تمّت في الأردن في الأسبوع الأول اشتملت على تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية وعن اقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع.

كما أوضح أن التدريبات التي تمّت في المملكة العربية السعودية اشتملت على محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام المباني، واقتحام سفينة (مشبه)، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والرماية بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التمرين، الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات "عبدالله 6".

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
03:29 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
03:48 PM

استمرار التمرين الثنائي المختلط "عبدالله 6" في السعودية والأردن

بين القوات البحرية السعودية والأردنية.. رفع للجاهزية وتطوير للتعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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تستمر مناورات التمرين البحري الثنائي "عبدالله 6" التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية من خلال القوات البحرية الملكية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القوات من العمليات الخاصة الأردنية التي انطلقت منذ عدة أيام في الأردن؛ من أجل رفع الجاهزية القتالية وتطوير التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية للقوات الخاصة.

وشهدت الأيام الماضية محاضرات نظرية وتدريبات ميدانية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد.

وأوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد العمري أن التدريبات التي تمّت في الأردن في الأسبوع الأول اشتملت على تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة وأسلحة القناصة، ومحاضرات نظرية وعن اقتحام الغرف برجل ورجلين وفريق كامل، وتمارين عن المراقبة والرصد واستخراج أهداف قناصين، والتدريب على الرماية التكتيكية النهارية والليلية، والإنزال بالحبل السريع.

كما أوضح أن التدريبات التي تمّت في المملكة العربية السعودية اشتملت على محاضرات نظرية، والرماية التكتيكية، ورماية القناصة ومكافحة القناص، واقتحام المباني، واقتحام سفينة (مشبه)، والتدريب على القتال في المناطق المبنية، والرماية بالذخيرة الحية.

يشار إلى أن التمرين، الذي ينفذ بالتزامن في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات "عبدالله 6".

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