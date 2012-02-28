"التويجري" يستقبل أمين مجلس المدينة المنورة

لبحث تطوير الخدمات وتنفيذ المشاريع المعتمدة

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، الشيخ فهد بن سليمان التويجري، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة، أمين مجلس المنطقة، المهندس مساعد بن يحيى السليم.

كما استقبل مساعد أمين المجلس، المهندس عادل بن عقيل الجهني، ومدير علاقات المجلس، هاني رجب.

بُحث خلال اللقاء سبل تطوير الخدمات وتنفيذ المشاريع المعتمدة والمقترحة كافة، لبيوت الله عزوجل، وضيوف الرحمن، وزوار مدينة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلال موسمي الحج والعمرة.