أسبوع رياضي حافل: طارق حامدي يتوج بفضية الألعاب الأولمبية.. وميسي ينتقل لباريس سان جيرمان
نعم.. كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، كيف لا وهو كان شاهداً على تتويج المملكة العربية السعودية بثاني ميدالياتها الأولمبية في تاريخها، في حين كانت العاصمة الفرنسية وناديها باريس سان جيرمان محط أنظار العالم بأسره .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي طغى خبر حصول لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن 75 كغم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 على جميع الأخبار مطلع الأسبوع الماضي أما في الشأن العالمي كان انتقال ميسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أبرز الأحداث.
أسبوع رياضي حافل: طارق حامدي يتوج بفضية الألعاب الأولمبية.. وميسي ينتقل لباريس سان جيرمان
محمود الحمدسبق2021-08-13
نعم.. كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، كيف لا وهو كان شاهداً على تتويج المملكة العربية السعودية بثاني ميدالياتها الأولمبية في تاريخها، في حين كانت العاصمة الفرنسية وناديها باريس سان جيرمان محط أنظار العالم بأسره .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي طغى خبر حصول لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن 75 كغم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 على جميع الأخبار مطلع الأسبوع الماضي أما في الشأن العالمي كان انتقال ميسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أبرز الأحداث.
نعم.. كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، كيف لا وهو كان شاهداً على تتويج المملكة العربية السعودية بثاني ميدالياتها الأولمبية في تاريخها، في حين كانت العاصمة الفرنسية وناديها باريس سان جيرمان محط أنظار العالم بأسره .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق " تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي طغى خبر حصول لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي على الميدالية الفضية في وزن 75 كغم لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020 على جميع الأخبار مطلع الأسبوع الماضي أما في الشأن العالمي كان انتقال ميسي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس أبرز الأحداث.